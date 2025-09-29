Se hicieron pasar por policías, asaltaron una financiera en Moreno y escaparon a los tiros

Una banda llegó en una camioneta con logos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y, vestidos de agentes, lograron ingresar a un edificio del Polo Empresarial K41en la localidad de Francisco Álvarez, de Moreno.

Todo ocurrió alrededor del mediodía cuando al menos dos personas se presentaron en la recepción del K41, en el kilómetro 41 del Acceso Oeste.

Los videos muestran el desconcierto de los empleados que filmaron la huida, cuando los ladrones dispararon contra personal de seguridad de la financiera.

Los asaltantes llegaron disfrazados como personal de la PSA eingresaron engañando a los empleados de recepción advirtiendo que se trataba de un allanamiento, según informó la agencia NA.

Una vez adentro exigieron el dinero y los celulares de los empleados, que escondieron en cinco maletines.

Mientras bajaban las escaleras apuntaban al personal de seguridad que los perseguían y llegaron a disparar una vez dentro del edificio.

El asalto quedó grabado por las cámaras.

Cuando pasaron la puerta de entrada, interceptaron a un conductor que pasaba por la zona en un auto negro. Lo bajaron del vehículo y emprendieron la huida mientras -otra vez- personal de seguridad del lugar intentaba evitar el escape.

En las imágenes se ve la camioneta en la que llegaron, ploteada con el logo de la PSA y al conductor del auto robado escapar de la escenal. También a un empleado revolear un objeto contra los ladrones que volvieron a dispararle.

Fue así que lograron irse. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y testigos que grabaron el episodio con sus celulares.

El K41 alberga 12 locales comerciales en planta baja, 116 oficinas y más de 200 cocheras privadas. En una de esas oficias funcionaba una casa de cambio y fue ese el dato que tenían los asaltantes que irrumpieron en el lugar.