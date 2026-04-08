Se golpeó la rodilla, fue siete veces a la guardia y murió: el dolor de una familia y su reclamo por justicia

João Guilherme Jorge Pires, un niño de nueve años descrito como «cariñoso», talentoso en el dibujo y aficionado al fútbol, falleció el 8 de abril en un hospital de Brasil, seis días después de golpearse la rodilla mientras jugaba en su casa. Su familia denuncia mala praxis médica y exige justicia.

La tía de João, Adriana Soares, expresó a G1 su incredulidad ante la tragedia: «¿Cómo puede un niño sano, sin ninguna enfermedad, golpearse la rodilla y morir? Eso no ocurre».

El caso, que ha conmocionado a São Paulo, comenzó cuando el menor sufrió una fractura en la rodilla jugando en el patio de su casa. Debido al dolor, fue trasladado urgentemente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) en Tiradentes, al este de São Paulo, donde le realizaron una radiografía. Como no detectaron daños graves, fue dado de alta tras administrarle dipirona e ibuprofeno. Según Soares, «no hicieron todos los procedimientos; dijeron que solo era una herida».

Al día siguiente, ante la falta de mejoría, la familia llevó a João al hospital universitario de São Paulo, donde recibió medicación y nuevamente fue dado de alta. El 4 de abril, sin signos de recuperación, regresaron al mismo hospital, donde solo le aplicaron una inyección y lo dieron de alta.

El domingo por la tarde, el niño volvió al hospital universitario, esta vez bajo observación. Se le practicó una segunda radiografía que reveló una lesión en la rodilla. Sin embargo, los médicos lo dieron de alta recomendando que al día siguiente acudieran al Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, uno de los hospitales filantrópicos más grandes de América Latina, para inmovilizar la zona afectada.

En la madrugada del 6 de abril, la situación de João empeoró gravemente. Su cuñado, Michael Petrovich de Souza, relató: «Cuando entré en la habitación, estaba morado y sin aliento, prácticamente se caía de la cama». El niño se desmayó y fue llevado de urgencia al hospital universitario, donde fue reanimado, intubado y trasladado inconsciente a la Santa Casa.

Michael comentó que al llegar a la Santa Casa solo tardó media hora para recibir la noticia de su muerte, confirmada a la 1:05 de la madrugada. El niño sufrió un infarto. Según un informe preliminar del hospital, la intubación fue incorrecta. La familia denunció que, debido a la falta de camilla, el niño fue atendido en el suelo durante la emergencia. Adriana Soares enfatizó: «No queremos dinero, queremos justicia».

Ante la denuncia presentada, la Policía Civil ordenó una autopsia al cuerpo de João. El caso será investigado por la Comisaría Especializada para la Protección de Niños y Adolescentes (Depca), que determinará si hubo negligencia médica.

El Departamento de Salud Municipal de São Paulo (Sesau) informó que también está analizando el historial y los registros médicos y aseguró que «todas las responsabilidades serán rigurosamente verificadas» y que se adoptarán las medidas pertinentes si se confirma alguna negligencia.

El miércoles 8 de abril, la familia veló a João, mientras que la Fundación Ueze Zahran, a la que pertenecía su coro, expresó su profundo dolor. En un comunicado, recordaron a João Guilherme como un niño lleno de alegría y sensibilidad, cuyo amor por la música marcó a colegas, profesores y a toda la comunidad de la Fundación. Manifestaron además su solidaridad con la familia y amigos, deseándoles consuelo, fuerza y paz, enfatizando que la memoria del niño vivirá a través de la música y los momentos compartidos.