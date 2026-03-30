Se filtraron chats de Emilia Mernes con el futbolista Andrés Cubas y crece la polémica en redes

En medio del conflicto mediático que involucra a Emilia Mernes con Tini Stoessel y María Becerra, un nuevo episodio sumó tensión al escenario: en las últimas horas se viralizaron capturas de una antigua conversación privada entre la artista y el futbolista Andrés Cubas.



Según trascendió en distintos portales y redes sociales, el intercambio data de 2017, cuando ambos estaban solteros y sin vínculos sentimentales públicos. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y generaron una fuerte repercusión entre los usuarios, que ya seguían de cerca la interna entre las figuras del pop.

Durante varios días, los rumores apuntaron inicialmente a Leandro Paredes como protagonista del chat. Sin embargo, esa versión fue descartada públicamente por su entorno, lo que dio lugar a la identificación de Cubas como el verdadero interlocutor.

Qué muestran los mensajes filtrados

En las capturas difundidas se observa un diálogo de tono informal en el que el futbolista inicia la conversación y luego insiste en obtener fotos personales de la cantante. La respuesta de Emilia fue tajante desde el primer momento, rechazando el pedido y marcando límites claros.

El intercambio refleja una dinámica en la que la artista se mantiene firme ante la insistencia, con respuestas directas que rápidamente se volvieron virales y generaron reacciones divididas en redes sociales.

Contexto y repercusión

La filtración ocurre en un momento particularmente sensible para la cantante, que viene siendo protagonista de versiones cruzadas sobre su relación con otras figuras del ambiente musical. Este nuevo episodio alimentó aún más el debate digital, donde seguidores y detractores analizaron tanto el contenido de los mensajes como el contexto en el que fueron difundidos.

Hasta el momento, ni Emilia Mernes ni Andrés Cubas realizaron declaraciones públicas sobre la veracidad o el origen de las capturas.

El caso vuelve a poner en foco la exposición de la vida privada de figuras públicas y el impacto que tienen las filtraciones en redes sociales, especialmente cuando se trata de conversaciones antiguas que resurgen en medio de conflictos mediáticos actuales.