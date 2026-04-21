Se estrena la biografía de Michael Jackson, con unos cuántos cambios

Desde antes del inicio de la filmación, la película biográfica musical sobre Michael Jackson ya se veía envuelta en la polémica. Antoine Fuqua, reconocido director de películas de acción como Día de entrenamiento y la trilogía El justiciero (The Equalizer), lidera este proyecto que no escatimó en gastos, siguiendo la línea de éxito iniciada por Bohemian Rhapsody.

El elenco incluye a Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, quien debuta en el cine interpretando al Rey del Pop. El proyecto comenzó en 2019, pero al llegar a la posproducción surgieron complicaciones legales.

El principal conflicto estuvo relacionado con las acusaciones de abuso sexual y pedofilia que involucraron al cantante, denuncias que llevaron a un juicio en 2005 pero no a una condena. La controversia surgió porque, aparentemente, nadie responsable del patrimonio de Jackson había sido informado del guion original, aunque sí aprobaron el uso de la música real del artista. En particular, el libreto incluía dramatizaciones sobre la presunta víctima Jordan Chandler y su familia, lo cual no había sido autorizado.

Michael Jackson enfrentó por primera vez acusaciones de abuso sexual infantil en 1993, cuando Evan Chandler, dentista de Los Ángeles, denunció que su hijo de 13 años, Jordan, había sido abusado por el cantante. Este hecho obligó a reescribir el guion, retrasando el estreno al menos seis meses.

Para utilizar las canciones de Jackson se obtuvo la aprobación pertinente, pero para representar su historia era necesario contar con el consentimiento de su familia, que mantenía un control estricto sobre el guion. Los albaceas de la herencia emitieron un comunicado en el que afirmaron que, años antes de aprobar la película, se había acordado no incluir a los Chandlers en ninguna dramatización, respaldado por un acuerdo firmado que prohibía mencionar o representar a esa familia.

Este desacuerdo paralizó la producción y obligó a realizar nuevas grabaciones para eliminar escenas clave que involucraban el caso Chandler. La distribuidora Lionsgate lanzó los primeros adelantos en 2024, destacando la participación de Jaafar Jackson, cuya apariencia física recuerda mucho a su tío.

Originalmente, el estreno estaba previsto para abril de 2025, pero se pospuso a octubre de ese año y finalmente sufrió una nueva demora. En su versión inicial, la película mostraba momentos oscuros de la vida de Michael Jackson, incluyendo las acusaciones de 1993 y la llegada de la policía a su rancho Neverland para buscar pruebas. Sin embargo, estas escenas fueron completamente eliminadas tras revelarse la cláusula de exclusión establecida en el acuerdo con la familia Chandler.

El presupuesto inicial de la película era de 155 millones de dólares, pero las nuevas filmaciones añadieron entre 10 y 15 millones más, elevando el costo total a cerca de 170 millones de dólares, según informó Variety.

El nuevo tráiler, publicado el 8 de abril, muestra que la película ahora finaliza con Jackson en la cima de su carrera, durante su gira mundial Bad, momentos antes de salir al escenario. La historia se centra en el recorrido de Michael Jackson más allá de la música, desde su formación como líder en los Jackson Five hasta convertirse en un ícono del entretenimiento.

La tensión dramática se desplaza de las acusaciones hacia la relación conflictiva con su padre, Joe Jackson, quien se opone a que Michael emprenda una carrera solista tras su éxito con el grupo Motown.

La película Michael se estrenará en Argentina el jueves 23 de abril de 2026.