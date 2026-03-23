Se estrelló un avión militar en Colombia: los impactantes videos del accidente

Un avión militar se estrelló este lunes en el suroeste Colombia con 125 personas a bordo, informó la fuerza aérea del país, que no confirmó de inmediato una cifra de muertos, aunque sí se sabe que 77 pudieron ser rescatados.

Rápidamente, varios videos de los momentos previos y posteriores al impacto empezaron a copar las redes sociales. En ellos se puede ver que el avión sobrevoló las inmediaciones de Puerto Leguizamo antes de estrellarse y que cuando lo hizo se partió y una parte quedó envuelta en llamas.

Las causas aún se desconocen. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

Según un balance preliminar, al menos 77 heridos fueron «rescatados», afirmó el comandante de la Fuerza Aaeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva, que no confirmó un número de víctimas fatales.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles de droga que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

Imágenes difundidas por medios locales muestran los restos de la aeronave envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en X que fue un «accidente horroroso que no debió haber sucedido» y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su «profundo pesar» tras el siniestro.

En este momento equipos de socorros y uniformados se trasladan a la zona del accidente del avión C-130 Hércules de la Fuerza Pública, que cayó en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

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— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 23, 2026

«Las unidades militares ya se encuentran en el lugar», publicó Sánchez en X, donde dijo que «aún no se han confirmado el número de víctimas ni las causas del accidente».

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes.

Un avión de carga militar boliviano que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin. Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.