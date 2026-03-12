Se entregó una de las acusadas de estafar a una peluquera que se quitó la vida

María Silvia Mitrovich, de 78 años, una de las tres mujeres acusadas de estafar a una peluquera de Lomas de Zamora que luego se quitó la vida, se entregó ante la Justicia tras permanecer 50 días prófuga.



La mujer se presentó junto a su abogado en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°19, luego de que se confirmara su eximición de prisión. Durante su declaración ante el fiscal Ignacio Torrigino, negó haber cometido la estafa.

Según la denuncia, Mitrovich le habría pedido a la víctima, Merlín Díaz, alrededor de 14 millones de pesos, dinero que nunca fue devuelto. La mujer aseguró que conocía a Díaz porque frecuentaba su centro de estética para hacerse las uñas.

Los investigadores también señalaron que Mitrovich vivía en Temperley, mientras que la peluquería estaba en Ingeniero Budge, un trayecto de más de una hora en transporte público.

Por la causa también están imputadas Mirta Noemí Mitrovich, hija de la acusada, y Nancy Marina Yuvanovich, quienes continúan prófugas.

Tras la entrega de la mujer, otras dos presuntas víctimas se presentaron ante la Justicia para denunciar estafas similares.