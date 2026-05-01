Se entregó el ginecólogo condenado por abuso sexual en Corrientes y será trasladado a un cárcel

El ginecólogo correntino condenado por abuso sexual gravemente ultrajante se entregó en una comisaría de la capital provincial en las últimas horas y permaneció alojado allí hasta que las autoridades coordinasen su traslado a la Unidad Penal 6 “San Cayetano”, donde deberá cumplir una condena de siete años de prisión.

Gerardo Alejandro Dahse se entregó cerca de las 22 del jueves, casi doce horas después de que el Tribunal Penal 1 ordenara su arresto para que comience a cumplir la sentencia dictada en octubre de 2023.

La resolución, firmada por la jueza Ana del Carmen Figueredo, puso fin a un proceso judicial que comenzó a mediados de 2021 tras la denuncia de una joven que, tras acudir al consultorio de Dahse por un problema de salud, denunció haber sido abusada.

Dos mujeres acudieron a la Justicia para relatar los ataques sexuales sufridos, mientras que al menos otras veinte manifestaron en redes sociales haber padecido hechos similares.

El especialista fue condenado por abuso sexual gravemente ultrajante contra una joven de 20 años, ocurrido en mayo de 2021 y denunciado en septiembre ante la fiscal de Instrucción Lucrecia Troia Quirch.

Dahse, de 61 años, era un reconocido ginecólogo de la capital correntina y también se desempeñaba como médico auditor de la obra social de los empleados estatales provinciales.

A mediados de 2022 fue procesado con prisión preventiva, aunque tres meses y medio después obtuvo la excarcelación y la autorización para continuar ejerciendo su profesión.

En 2024, un tribunal declaró la prescripción de otra causa por abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente en 2008. La abogada querellante apeló el fallo y logró que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes reabriera el caso, donde Dahse podría enfrentar una condena de hasta quince años de prisión.

La Corte provincial puso fin a la libertad del ginecólogo al declarar inadmisible un recurso extraordinario federal presentado por la defensa, que buscaba revisar la condena de siete años impuesta en 2023.

En septiembre de 2025, el Superior Tribunal de Justicia ratificó el fallo de primera instancia, que también incluyó la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

Dahse fue juzgado por un tribunal integrado por las juezas Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín, quienes coincidieron con la Fiscalía en la pena impuesta. La abogada querellante, Sofía Domínguez Briceño, había solicitado diez años de prisión para el acusado.

Tras ser notificado del rechazo al recurso de queja, el Tribunal Penal 1 ordenó la detención de Dahse, a pesar de que sus defensores adelantaron la intención de recurrir en queja ante la Corte Suprema de Justicia.

La jueza Figueredo afirmó que “la mera interposición del recurso de queja no suspende el curso del proceso” y dispuso a la Policía la detención del médico. Aunque se montó vigilancia en su domicilio, Dahse demoró su entrega hasta horas de la noche.