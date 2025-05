Se encuentra abierta la inscripción para ingresar a la Armada Argentina hasta el 3 de octubre del 2025

La convocatoria es para nuevos postulantes que el próximo año deseen integrar sus filas, a través de sus escuelas de formación, ya sea como Cadetes o Aspirantes.

La Armada Argentina convoca a nuevos postulantes, hombres y mujeres de todo el país, que deseen integrar sus filas en 2026, ya sea como Cadetes o Aspirantes a través de sus escuelas de formación.

A partir del lunes 28 de abril hasta el viernes 3 de octubre se encontrará abierta la inscripción.

Los futuros Oficiales y Suboficiales de la Armada pueden postularse ya sea para la Escuela Naval Militar o para la Escuela de Suboficiales.

Los requisitos son:

• Ser argentino nativo o por opción.

• Tener entre 18 a 24 años al 1° de marzo de 2026.

• Nivel de estudios secundarios completos (o estar cursando el último año sin adeudar materias de años anteriores).

• No poseer antecedentes penales (y no haber sido dado de baja en otras Fuerzas, por desacato / mala conducta).

Curso de Integración Militar

En esta oportunidad, también se abrirá la inscripción para quienes deseen incorporarse al cuadro de Suboficiales bajo la Modalidad Curso de Integración Militar (CUIM). Los interesados serán convocados para iniciar su instrucción durante el segundo semestre del corriente año.

La misma es una opción de carrera con formación técnico-profesional directamente relacionada al título o capacitación que posee el postulante. Esto le permitirá egresar, luego de 6 meses, como Cabo Segundo con el escalafón, de acuerdo al oficio que posea.

Requisitos de inscripción:

· Ser argentino/a nativo/a o por opción.

· Tener hasta 30 años al 1° de marzo del año de ingreso.

· No existen restricciones acerca del estado civil.

· Haber aprobado el nivel de educación secundaria.

· Poseer un título habilitante o acreditar conocimiento en las especialidades solicitadas.

· Reunir los requisitos de aptitud psicofísica que figuran en la Guía de Ingreso a la Armada Argentina

· No registrar antecedentes penales.

· No haber sido dado de baja de establecimientos militares por conducta o ineptitud militar profesional con prohibición de reingreso.

Inscripción

La inscripción se puede realizar de manera presencial, acercándose a la Delegación Naval u Oficina de Incorporación más cercana a su residencia, o virtual.

Respecto a esta última modalidad, la Armada cuenta con el Sistema de Inscripción Unificado (SINU) que amplía su alcance a cada rincón del país.

Dentro de esta página, el postulante debe crear una cuenta a través de un mail vigente, iniciar sesión y realizar una serie de etapas de carga de datos básicos, pactar una entrevista con la Delegación Naval u Oficina de Incorporación más cercana, realizar el examen psicotécnico y académico -en zonas a confirmar- y presentar la documentación requerida para su aprobación.

Al realizar con éxito cada una de las etapas, el postulante obtendrá un código QR que deberá presentar en el Instituto de formación seleccionado.

Como Cadetes

En la Escuela Naval Militar, ubicada en Río Santiago (al nordeste de la provincia de Buenos Aires), se forma ética, militar, académica, profesional y físicamente a los futuros oficiales de la Armada Argentina en lo que respecta a la conducción de personal, la administración y el empleo de sistemas navales.

Es una carrera profesional con una duración de cinco años; los cuatro primeros como Cadete en la Escuela Naval Militar y el quinto, como Guardiamarina en Comisión, realizando el viaje a bordo de la Fragata ARA “Libertad”.

Futuros suboficiales.

Por su parte, la Escuela de Suboficiales, ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, brinda una carrera con formación técnico- profesional, de una duración de uno a dos años y medio, dependiendo del Escalafón / Orientación.

Durante ese período se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante clases en el aula y prácticas en los talleres especializados, con tutoría permanente del personal militar. El proceso exitoso finaliza con el egreso de los Aspirantes como Cabo Segundo.