Se desploman las ventas de propiedades en CABA: caen 17% por el freno al crédito hipotecario

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires difundió el informe de compraventas de inmuebles correspondiente a febrero de 2026. La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires registró en febrero de 2026 una baja interanual del 16,9%, al totalizar 3567 operaciones, según datos de actos oficializados en esa jurisdicción.

En contraste, el monto total de las transacciones ascendió a $618.179 millones, lo que implicó una suba del 14,2% respecto del mismo mes del año anterior.

En la comparación mensual, las operaciones mostraron una leve recuperación: crecieron 4,2% frente a enero de 2026, cuando se habían registrado 3423 escrituras.

El monto promedio por operación fue de $173.305.037, equivalente a unos u$s120.764 al tipo de cambio oficial promedio. Este valor se incrementó 37,4% interanual en pesos y 4,05% en dólares.

En cuanto al financiamiento, en febrero se contabilizaron 592 escrituras formalizadas con hipoteca, lo que representó una caída del 38,6% en relación con el mismo mes del año pasado. Es un 16,6% del total de las compraventas.

“Luego de varios años de crecimiento sostenido, en este 2026 seguramente nos encontraremos con bajas interanuales, como vienen mostrando los últimos informes. Hay un dato clave que siempre remarcamos: la importancia del crédito hipotecario en el dinamismo del mercado inmobiliario. Y esta merma interanual hipotecaria del 38% impacta directamente en el mercado”, señaló la presidenta del Colegio de Escribanos porteño, Magdalena Tato.

La dirigente agregó que “el crédito no solo impulsa y multiplica las operaciones, sino que permite que más familias accedan a la vivienda. Por eso es un factor fundamental, al que, cuando el mercado lo ofrece, la gente lo toma como forma de financiación. En ese sentido, es alentador que comiencen a aparecer líneas con tasas preferenciales, que vuelven a generar expectativas”.

En 2025, el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires mostró una fuerte recuperación, con un total de 69.461 escrituras de compraventa, lo que representó un crecimiento interanual del 26,8% y uno de los mejores desempeños de las últimas décadas. El repunte estuvo impulsado principalmente por la reaparición del crédito hipotecario, una mayor estabilidad macroeconómica y mejores expectativas, que dinamizaron la demanda durante gran parte del año.

Sin embargo, hacia el tramo final comenzó a evidenciarse una desaceleración. La suba de tasas, el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito y un menor dinamismo del financiamiento empezaron a impactar en la actividad, anticipando un escenario más moderado para 2026.

Ahora, el mercado de créditos hipotecarios ajustados por inflación comienza a mostrar un cambio de tendencia. Tras un 2025 marcado por fuertes subas de tasas —que en muchos casos superaron el 10% y enfriaron la demanda—, en los últimos meses algunos bancos empezaron el camino inverso: reducir el costo del financiamiento en un contexto de mayor competencia y mejores condiciones macroeconómicas.

Así, los créditos UVA comienzan a abaratarse en línea con una inflación que, aunque todavía alta, muestra cierta desaceleración. Si bien los niveles siguen siendo elevados en términos históricos, la baja de tasas ya empieza a reactivar consultas y operaciones, con al menos cuatro entidades que recientemente las ubicaron por debajo del 10%.

Escrituras en Provincia: menor dinamismo del crédito hipotecario

El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires registró en febrero una leve caída interanuall en la cantidad de escrituras, también en un contexto marcado por la pérdida de dinamismo del crédito hipotecario y expectativas del sector puestas en una mejora de las condiciones financieras.

Durante el segundo mes del año se concretaron 7655 compraventas de inmuebles, según el relevamiento del Colegio de Escribanos bonaerense. La cifra representó una baja del 4% frente a las 7952 operaciones registradas en febrero de 2025.

En la comparación mensual, en cambio, se observó una recuperación: las escrituras crecieron 18% respecto de enero, cuando se habían contabilizado 6495 actos, en línea con la estacionalidad habitual del mercado.

El desempeño de las hipotecas mostró una señal más débil. En febrero se firmaron 1046 operaciones con financiamiento, lo que implicó una caída interanual del 26% y una baja del 13% frente al mes previo, reflejando una desaceleración en el uso del crédito para la compra de viviendas.

El presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, señaló que “los números de febrero muestran un nivel de actividad que registra una leve baja interanual en compraventas y una disminución más marcada en hipotecas”.

SN