Se despertó con la piel azul y en el hospital descubrió la inesperada causa: «Me sentí avergonzado»

Después de haber descansado durante mucho tiempo, una persona se levantó de la cama y detectó un cambio evidente en su cuerpo. Como se trataba de una situación que le causaba preocupación, decidió buscar ayuda médica. Al final, supo que su caso no representaba una emergencia y que todo había sido ocasionado por un inconveniente inesperado.

Un ciudadano del Reino Unido acudió al hospital en su país tras haber observado su piel de color azul y terminó descubriendo que la pigmentación anormal se debía a un problema con sus sábanas, según información de medios locales.

El hecho ocurrió a mediados de noviembre de 2025 y trascendió de manera pública en marzo de este año, de acuerdo con la agencia de noticias británica South West News Service (SWNS).

A través de una entrevista con la misma agencia, un hombre de 42 años llamado Tommy explicó que el 15 de noviembre se despertó con el ruido de la entrada de su casa: un amigo conocido como Del acababa de tocarle el timbre para visitarlo. Él venía de pasar una larga noche: según su relato, durmió 14 horas porque se encontraba cansado.

En aquel instante, ya levantado, notó que su piel estaba azulada. «Mi amigo Del me despertó golpeando la puerta. Me miró y me recomendó que fuera al hospital. Le envié una foto a mi madre y ella se asustó por mi circulación sanguínea, mientras que yo me hallaba bastante confundido, ya que recién me despertaba de un sueño profundo», indicó el hombre, quien, de acuerdo con SWNS, es un obrero de la construcción oriundo de un pueblo de Inglaterra.

Luego de recibir a su amigo, Tommy subió al segundo piso de su vivienda para vestirse. A continuación, el ciudadano británico fue al baño y se pasó jabón por sus extremidades para ver si el color azul desaparecía, aunque no sucedió. «Me froté las manos, pero el color no se quitaba y el jabón no se volvía azul», aclaró.

Por su parte, Del, cuidador de personas, le comentó en ese momento que creía que su coloración anormal se debía a falta de oxígeno, ya que había visto casos similares en su trabajo. Por lo tanto, le sugirió acompañarlo a un centro médico cuanto antes.

Tiempo más tarde, Tommy y su amigo arribaron un hospital. «Todos en la recepción de la sala de urgencias me miraban como si hubieran visto un fantasma. Me acerqué al mostrador y ni siquiera sabía qué decir. ‘Hola, me desperté azul’, avisé. Los médicos dijeron que nunca habían visto a alguien con ese color y que siguiera vivo. Parecía un Avatar», describió al respecto.

Enseguida, los profesionales de la salud comenzaron a atenderlo. «Me llevaron rápidamente, me pusieron oxígeno y me hicieron un montón de preguntas. Llegué a tener unos 10 médicos a mi alrededor», afirmó.

Cuál era la inesperada causa de su piel azulada

En un momento, una de las enfermeras se dispuso a sacarle sangre al paciente. Para ello, primero pasó un algodón con alcohol en su brazo. Pronto, notó que el algodón se había tornado azul. Entonces, Tommy entendió lo que le había sucedido: su coloración anormal había sido causada por la tintura de las sábanas nuevas de su cama.

«En cuanto me limpió el brazo, el algodón se volvió azul. Entonces caí en la cuenta. Dije: ‘Dios mío, lo siento mucho’», recordó el obrero de la construcción en conversación con SWNS.

Según Tommy, dos días antes había estrenado unas sábanas de color azul que le regaló su amigo. Al parecer, estas sábanas tiñeron su piel luego de que permaneciera más de 14 horas acostado y sudando del calor.

«El día anterior, le di la mano a alguien y noté que la mía se encontraba con un tono azul claro, pero pensé que solo era por frío. La noche siguiente (NdR: la madrugada del 15 de noviembre) debí pasar demasiado calor, pero igual yo estaba muy a gusto», indicó.

Afortunadamente, la vida de Tommy no corrió riesgo, aunque sí afrontó una situación incómoda en el hospital. Él sentía que le había hecho perder el tiempo a los trabajadores del centro médico y estaba avergonzado por ello. Sin embargo, los profesionales de la salud se tomaron el asunto de la mejor manera.

«Me sentí avergonzado, pero me dijeron que les había hecho reír mucho. No suelen tener historias divertidas en la sala de urgencias. Ellos se comportaron absolutamente increíble, aunque yo quedé mortificado. Ese día me fui de allí más rojo que azul», bromeó.

Con el transcurso del tiempo, y gracias a varias duchas, el color azulado en su piel desapareció. «Me di un baño tras otro y tardé una semana. El agua quedaba azul», manifestó.

Por otro lado, con respecto a las sábanas nuevas, Tommy advirtió que no las había lavado antes de estrenarlas.

«Lo primero que hice al llegar a casa desde el hospital fue lavar las sábanas. Desde entonces no volví a tener manchas azules. Lavá siempre las sábanas antes de dormir en ellas, a menos de que quieras ser atendido antes que nadie en la sala de urgencias», reflexionó en tono jocoso.