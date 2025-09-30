Se derrumbó una escuela en Indonesia mientras los estudiantes rezaban: un muerto y casi un centenar de heridos

Al menos una persona murió y otras 99 fueron rescatadas, varias de ellas con heridas, luego de registrarse este lunes un trágico derrumbe en una escuela islámica de la isla de Java, Indonesia. Según informaron los equipos de emergencia, el hecho tuvo lugar cuando los alumnos rezaban en la planta baja del edificio.

Los rescatistas sacaron a ocho alumnos entre la tarde del lunes y la madrugada del martes, mientras que otros 91 estudiantes «salieron de manera independiente», de acuerdo con un comunicado emitido por el servicio de Emergencias de Surabaya (Java), al norte de Sidoarjo, donde se produjo el colapso.

El episodio se registró a las 15:35 hora local del lunes, cuando los estudiantes se encontraban en el internado islámico Al-Khoziny, en la regencia de Sidoarjo, en la provincia de Java Oriental.

Hay al menos un muerto, de 13 años, mientras que otros 99 estudiantes resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales, algunos de ellos en estado crítico, indicaron las autoridades.

Los rescatistas continuaban este martes con las tareas de rescate entre las ruinas de la escuela. REUTERS/Stringer

Los rescatistas continuaban este martes con las tareas de rescate entre las ruinas de la escuela, donde en la noche del lunes ya se habían desplazado dos equipos. Les llevaban oxígeno y agua, más de 12 horas después del derrumbe.

En su última actualización, en la madrugada argentina de este martes, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS) indicó que hasta el momento 101 personas fueron rescatadas y 38 permanecían desaparecidas.

De los rescatados, 77 fueron trasladados a hospitales de la zona con heridas de diferente consideración.

«A pesar de la inestabilidad de los escombros del edificio y la gran cantidad de material en el lugar, el equipo de búsqueda y rescate continúa evacuando a las víctimas, mientras prioriza la seguridad», apunta en un comunicado Nanang Sigit, coordinador del operativo.

Familiares de los estudiantes se reunieron en hospitales o cerca del lugar del derrumbe a la espera de noticias sobre sus hijos. Algunos rompieron en llanto al ver a rescatistas sacar a un estudiante herido y cubierto de polvo.

Familiares de los estudiantes se reunieron en hospitales o cerca del lugar del derrumbe y algunos rompieron en llanto. Foto: EFE/EPA/FULLY HANDOKO

Un tablero colocado en un puesto de mando en el complejo de la escuela tenía los nombres de 65 estudiantes reportados como desaparecidos hasta la mañana del martes. La mayoría de ellos son niños de entre 12 y 17 años de edad.

”¡Oh Dios mío… mi hijo sigue enterrado, oh Dios mío, por favor ayuda!” gritó una madre al ver el nombre de su hijo en el tablero, seguido por el llanto de otros padres cuyos hijos sufrían un destino similar.

“Por favor, señor, por favor encuentre a mi hijo de inmediato”, lloró un padre mientras sostenía la mano de uno de los rescatistas.

Las probables causas del trágico derrumbe en Indonesia

Las autoridades sostuvieron que el incidente se produjo mientras se llevaban a cabo obras en el cuarto piso.

«Se sospecha que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes y el edificio se derrumbó desde el cuarto piso hasta la planta baja», señalaron el lunes.

Un portavoz policial dijo que la antigua sala de oración tenía sólo dos pisos, pero que se le estaban añadiendo otros dos sin permiso. Foto REUTERS/Stringer

En ese marco, se inició una investigación sobre la causa del derrumbe. El portavoz de la policía provincial, Jules Abraham Abast, dijo que la antigua sala de oración tenía sólo dos pisos, pero que se le estaban añadiendo otros dos sin permiso.

«Al parecer, los cimientos del antiguo edificio no pudieron soportar dos pisos de concreto y colapsaron durante el proceso de vertido», completó Abast.