Se cayó X: la aplicación de Elon Musk sufre fallas graves en todo el mundo

Miles de usuarios reportan problemas tanto en la versión móvil como en la de escritorio. Todos los detalles.

Este lunes por la mañana, la red social X, anteriormente conocida como Twitter, experimenta problemas técnicos a nivel global que afectan su funcionamiento en distintas partes del mundo. Desde las 7 de la mañana, los usuarios reportan dificultades para acceder a la aplicación, tanto en su versión móvil como de escritorio.

Los problemas continúan hasta ahora y las fallas son diversas. En la versión de escritorio, la página no carga y las publicaciones no se visualizan correctamente, lo que provoca molestias entre los usuarios. Mientras tanto, en la aplicación móvil, aunque el feed es accesible, solo se muestran publicaciones antiguas y no las más recientes.

Esto genera confusión, ya que muchos usuarios no pueden acceder a los tuits más actualizados y no pueden interactuar como normalmente lo hacen en la red social. El problema afecta principalmente a países como Argentina, Estados Unidos y España, según los reportes de los usuarios que comenzaron a circular en plataformas especializadas.

Downdetector, una página que rastrea el estado de las aplicaciones, señala que a partir de las 7 de la mañana se disparan los reportes de fallas, indicando que la mayoría de los usuarios experimenta dificultades para cargar su feed, publicar tuits o acceder a sus cuentas.

Aunque no se ha emitido ningún comunicado oficial que explique las causas exactas de las fallas, la experiencia de los usuarios evidencia las dificultades que la red social enfrenta para garantizar un servicio estable.