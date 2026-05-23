Se cayó un puente sobre la Panamericana en Escobar tras el choque de un camión cargado con arena: otro camión quedó atrapado bajo la estructura

El choque de un camión cargado con arena contra un puente peatonal en la autopista Panamericana, a la altura de Escobar, provocó el derrumbe de la estructura y varios incidentes viales en la zona, con importantes demoras.

El siniestro ocurrió esta madrugada en el kilómetro 51,500 del Ramal Campana de la Panamericana, sentido hacia la provincia de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, un camión de carga que transportaba arena, conducido por un hombre de 49 años, perdió el control tras la explosión de uno de sus neumáticos.

El vehículo cruzó la autopista e impactó contra uno de los pilares del puente peatonal, lo que causó daños severos en la estructura y su posterior caída. En ese preciso momento, otro camión con acoplado transitaba por el lugar y quedó atrapado bajo los restos del puente.

Equipos de bomberos de Escobar, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron rápidamente al sitio del accidente para asistir al conductor del segundo camión y a un hombre que manejaba un Ford Fiesta, que solo sufrió daños materiales. Según las fuentes, ninguno de los involucrados requirió traslado para recibir atención médica.

Como medida de precaución, se ordenó el corte total de la circulación en ambas manos de la autopista Panamericana desde el kilómetro 50 hasta el 51,500, donde ocurrió el incidente. Las autoridades trabajan para restablecer el tránsito y evaluar los daños en la infraestructura vial.