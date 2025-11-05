Se casó Amy Slaton, una de las hermanas de «Kilos Mortales»: todo sobre la boda, el vestido y el «embrujo de amor»

En una ceremonia única con temática gótica, Amy Slaton se casó con Brian Lovvorn. La pareja dio el «sí, quiero» en una posada histórica EN Bardstown, Kentucky, que se dice que está «embrujada». La hermana de la novia, Tammy Slaton, también estuvo presente.

Las hermanas Slaton saltaron a la fama en enero de 2020, cuando mostraron su lucha contra la obesidad mórbida en el programa Kilos Mortales. Luego tuvieron su propio reality, 1000-Lb Sisters, donde registraron su increíble proceso de pérdida de peso.

Amy y Tammy Slaton, las hermanas de «Kilos Mortales».(Foto: Captura YouTube @TLC)

Su salud estaba en riesgo cuando subieron por primera vez a la balanza: entre ambas pesaban más de 450 kilos. Su presente es completamente distinto: Amy pesaba 185 kilos al comienzo, y ya lleva bajados 73 kilos; Tammy tenía un peso inicial de 325 kilos, y bajó 234 kilos en los últimos cinco años.

Su carisma y honestidad para compartir sus avances y recaídas frente a las cámaras las hicieron destacar. Tienen millones de fanáticos que siguen sus transformaciones, y pronto podrán ver cómo fue el casamiento en un nuevo episodio del reality que se emite por la pantalla de TLC.

Fantasmas, brujas y Halloween: la temática de la boda de Amy Slaton

Slaton y Lovvorn contrajeron nupcias en Talbott Tavern, un restaurante y pintoresca posada de Bardstown, que es famosa por el rumor de que está «embrujada».

Cuando la pareja se comprometió en el invierno de 2024, tras cinco meses de noviazgo, Lovvorn le propuso matrimonio con un anillo gótico en forma de corazón con manos de esqueleto, y desde entonces todo giró en torno a esa temática.

Amy Slaton y Brian Lovvorn en su casamiento. (Foto: IG @amyslaton_halterman)

«Mi boda fue un sueño hecho realidad», aseguró la novia, de 38 años, en una exclusiva con la revista People. Enseguida cambió su apellido en las redes sociales, y ahora adoptó el de casada, Amy Lovvorn.

A pesar de que la víspera de Halloween fue el foco de las decoraciones, los novios lucieron elegantes y optaron por clásicos para sus looks. La estética victoriana con tonos grises, azules y blancos, preponderaron en la velada.

También se exhibieron obras de arte hechas a mano por Amy, que es artista plástica y escritora. «Disfruté muchísimo del proceso de planificación de la boda, desde el arte hasta la búsqueda del lugar perfecto», aseguró.

Amy Slaton y su hermana Tammy en el backstage de la sesión de fotos del casamiento. (Foto: IG @amyslaton_halterman)

La ceremonia fue oficiada por su amigo Billy, el mismo que ofició la boda de Tammy Slaton y Caleb Willingham en 2022 en el Centro de Rehabilitación Windsor Lane en Gibsonburg, Ohio.

«Sos mi alma gemela, mi refugio, la persona más dulce y cariñosa que tuve el placer de conocer. No solo conquistaste mi corazón, sino que también te ganaste el cariño de mis hijos, y no muchos hombres aceptarían a una madre soltera con dos niños tan enérgicos», dijo con humor Amy, durante el intercambio de los votos.

Amy Slaton y Brian Lovvorn se casaron tras un año y 10 meses de noviazgo.

Durante su primer matrimonio con Michael Halterman, Amy fue madre de dos hijos, Gage Deon, de 4 años, y Glenn Allen , de 3. Los pequeños fueron quienes entregaron los anillos y lucieron trajes a juego.

Romántico, su flamante marido le respondió con una reflexión sobre el amor eterno: «Casarse es una promesa de pasar el resto de nuestros días tratando de hacer que los días del otro sean lo mejor posible, sea lo que sea que eso signifique y en cualquier momento dado».

El vestido de novia de Amy Slaton: encaje, corte sirena y escote corazón

Amy lució un vestido tradicional blanco con cola, detalles bordados en encaje floral y un velo con el mismo motivo. De escote en forma de corazón, y corte de sirena, completó su look nupcial con un recogido de estilo victoriano.

«Me siento hermosa, y me encanta cómo Brian me inspira a ser una mejor versión de mí misma, cómo prioriza mi bienestar y el de mis hijos, anteponiendo desinteresadamente nuestras necesidades a las suyas», expresó la novia, radiante.

El vestido de novia de Amy Slaton: estilo victoriano, cola y encaje. (Foto: IG @amyslaton_halterman)

Los novios invitaron al público a ver todo el detrás de escena de su boda en la pantalla chica, ya que no estuvo exenta de polémicas. En episodios previos lamentaron que la madre de las Slaton dijera de antemano que no iba a ir al casamiento por las críticas que enfrentó tiempo atrás la pareja.

También anticiparon sus planes futuros juntos como matrimonio. «El siguiente capítulo es criar a los niños juntos, que Amy siga dedicándose al arte y que yo pueda empezar a cubrir eventos deportivos», contó Lovvorn.

Actualmente Amy escribe su primera novela, un drama familiar ambientado en la Inglaterra rural, y supera los 700.000 seguidores en Instagram, donde también vende sus obras de arte.