Se casaron Selena Gomez y Benny Blanco: todo sobre su historia de amor y su boda soñada en California

Después de varios meses de planearlo, se casaron Selena Gomez y Benny Blanco. Ambos optaron por celebrar una ceremonia íntima en una finca de California, que estuvo totalmente blindada para garantizar que los paparazzi no interrumpieran el momento en el que los novios dieron el sí. Por ello, los invitados, muchos de ellos mega famosos, pudieron festejar el amor de sus amigos sin preocupaciones ni inhibiciones.

Sin embargo, minutos después de casarse, fue la propia Selena quien decidió compartir las primeras imágenes del matrimonio en su cuenta de Instagram. El posteo, que ya superó los 16 millones de me gusta, muestra a los recién casados muy cerca, sentados en el césped y recorriendo los jardines verdes de la finca.

Obviamente, toda la atención de los usuarios de las redes sociales estuvo puesta en sencillo vestido con detalles florales de la intérprete de «Who Says», quien todavía no reveló quién fue el diseñador que se encargó de vestirla para este día tan especial.

Selena Gomez y Benny blanco se casaron en una ceremonia privada en Montecito, California. Foto: EFE/ @selenagomez

Por otro lado, las fotos también se encargaron de mostrar en detalle la vestimenta del ahora esposo de la actriz, quien lució un tradicional esmoquin negro con un moño de Ralph Lauren. El productor no tardó en comentar la publicación de su esposa, apenas fue difundida en la web. “Mi esposa en la vida real”, escribió.

Según lo que informaron varios medios especializados, el casamiento fue en una finca de Montecito, muy cerca de la ciudad de Santa Bárbara y hubo aproximadamente 170 invitados. Gracias a las pocas imágenes que se pudieron filtrar, se supo que Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd, del elenco de Only Murders in the Building, estuvieron presentes.

Asimismo, se pudo confirmar que Taylor Swift estuvo presente en la ceremonia, ya que fue captada al bajar que un avión privado muy cerca del lugar donde se celebró la boda. Esto no sorprende ya que la mega estrella pop y Gomez son mejores amigas desde hace más de 15 años, pero las amenazas que la cantante recibió por parte de varios acosadores en los últimos días habían puesto en duda si iba a encontrar la forma de ir a la boda de forma segura

Las intimidades de la celebración

De acuerdo a la prensa internacional, el menú constó de una fusión de platos marcada por las raíces de los novios: sirvieron platos tradicionales estadounidenses pero con la influencia tex-mex, que recuerda a la infancia de Selena, quien creció en Texas con un padre de ascendencia mexicana.

Además, se supo que, alejados de lo que se acostumbra a hacer en este tipo de ceremonias en su país, los novios no compartieron el tradicional «primer baile» cuando pasaron al salón con sus invitados. Por el contrario, Selena logró cumplir un sueño que tenía desde chica: bailar el vals con su abuelo materno, con quien convivió casi toda su vida, incluso durante la pandemia, antes de empezar su relación con Benny.

Selena Gomez y Benny Blanco no tuvieron el famoso «primer baile», según confirmaron varios medios extranjeros. Foto: AFP.

Un romance que se hizo esperar

Si bien Gomez y Blanco se conocieron trabajando en un estudio de grabación hace más de una década, el amor entre ambos floreció recién a finales del año 2023. Cuando recién blanquearon su romance, ambos tuvieron que enfrentar un duro acoso cibernético por parte de los usuarios, debido a que, para muchos, Selena era «demasiado linda» para estar con Benny.

Sin embargo, la actriz no dejó que esto le impida ser feliz, defendió públicamente a su novio y aseguró que nunca en la vida había sido tan feliz al lado de alguien.

Selena Gomez y su novio Benny Blanco. enfrentaron mucho acoso cibernético durante sus primeros meses de noviazgo. Fotos: Instagram: @selenagomez

A partir de ese momento, los ahora esposos empezaron a compartir sin parar románticas salidas, alfombras rojas y comidas en familia. Como era de esperarse, tan sólo meses después, en diciembre de 2024, llegó el esperado compromiso entre ambos, que hizo estallar las redes sociales.

Luego, ambos sacaron un disco en colaboración, al que le pusieron «I Said I Love You First» (en español, «Yo te dije te amo primero»). Y, sin dejar pasar demasiado tiempo, un par de meses más tarde, dieron el sí definitivo, que marca el comienzo de un nuevo capítulo en esta historia.