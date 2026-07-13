Se anticipa una semana marcada por el contraste térmico, frío en los primeros días y temperaturas elevadas para la época hacia el fin de semana.

Lunes 13 de julio

Se anticipa una semana marcada por el contraste térmico, frío en los primeros días y temperaturas elevadas para la época hacia el fin de semana, lo que propiciará condiciones inestables. Para mañana lunes, se espera un marcado descenso de la temperatura bajo un ambiente estable; la masa de aire frío generará una jornada de buen tiempo, con una mañana fría que dará paso a una tarde templada y vientos predominantes del sector sureste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/5 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del este y sureste con velocidades entre 1 y 16 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 15 y 30 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 18°C para Posadas y la mínima sería de 5°C en Bdo de Irigoyen con una sensación térmica de 3°C.

Martes 14 de julio

Se mantiene el tiempo estable junto a un descenso en las temperaturas, con mínimas de un solo dígito por las mañanas y probables heladas débiles y aisladas en zonas bajas y riberas. Hacia la tarde, se esperan ascensos en las máximas impulsados por vientos que rotarán al sector noreste. Todo esto gracias a la influencia de un sistema de alta presión que garantiza buen tiempo en la región.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/5 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: media.

Vientos: del sureste, este y noreste con velocidades entre 2 y 17 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 40 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24°C para San Javier y la mínima sería de 5°C en San Pedro.

Miércoles 15 de julio

Comienzaría una nueva tendencia hacia el ascenso de las temperaturas y el tiempo bueno. La influencia de una masa de aire fresco y seco mantiene condiciones de estabilidad, cielo despejado y temperaturas templadas. Los vientos ya soplarán predominantes del sector noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/5 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del noreste y norte con velocidades entre 3 y 21 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 20 y 50 km/h. Calidad del aire: regular.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 26°C para Posadas y la mínima sería de 10°C en Oberá.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.