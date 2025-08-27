Se agravó la salud de Pablo Grillo y está en terapia intensiva: «No evoluciona como se espera»

La familia de Pablo Grillo emitió un comunicado para informar sobre el estado de salud del fotógrafo herido durante una protesta de jubilados por el impacto de una bala de gas lacrimógeno arrojado por un gendarme.

«No está teniendo la evolución que se espera», expresaron a través de un comunicado, donde agregaron que el joven se encuentra «clínicamente estable», pero que «neurolólogicamente está en una meseta». Actualmente se encuentra en terapia intensiva.

A mediados de agosto, su hermano Emiliano contó que iba a ser operado nuevamente para ponerle una prótesis 3D en el Hospital Ramos Mejía, donde estuvo internado desde que fue herido gravemente durante la marcha en el Congreso el 12 de marzo.

Ahora, a través del escrito de su familia, informaron que «según la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho (por donde pasa el LCR) estaría dilatándose más que el izquierdo y los médicos tienen como hipótesis que la válvula que controla el LCR estaría funcionando».

El fotógrafo deberá ser operado nuevamente y le realizarán una intervención quirúrgica para «cerrar la válvula manualmente con una pequeña incisión».

A inicios de junio, Grillo fue dado de alta del Ramos Mejía pero continuó su recuperación en el Manuel Rocca, luego de casi tres meses.

Pablo Grillo fue herido por un gendarme durante una protesta en el Congreso el 12 de marzo.

Fabián Grillo, padre del joven, contó este miércoles que se le realizó una «intervención menor» con anestesia local.

«Se le cerró el drenaje de la válvula que le habían colocado y están viendo que posiblemente este funcionando mal o en demasía la válvula, están viendo como evoluciona. Hoy le harán una tomografía», contó en diálogo con C5N.

La causa judicial

La jueza María Servini tiene a cargo la investigación del hecho donde fue herido Grillo y citó a indagatoria a Héctor Jesús Guerrero, el gendarme que le disparó al fotógrafo, para una audiencia el 2 de septiembre, seis meses después del día en que Pablo Grillo cayó inconsciente sobre el asfalto por el impacto de una cápsula de gas.

«El juzgado tiene pendiente determinar las responsabilidades políticas del operativo represivo que dejó más de cien detenciones arbitrarias, decenas de personas heridas y Pablo al borde de la muerte», expresó la familia.