Se acabó: ya no se podrá espiar si estamos online en WhatsApp

La app de mensajería instantánea está aplicando nuevas medidas de privacidad para proteger a los usuarios de aplicaciones de terceros no autorizadas.

WhatsApp, la app de mensajería instantánea más popular, comenzó a aplicar nuevas medidas de privacidad para proteger a los usuarios de aplicaciones de terceros no autorizadas. Estos ajustes evitan que los contactos desconocidos con los que nunca hemos mantenido una conversación a través de WhatsApp no puedan ver la hora en la que nos hemos conectado por última vez a la aplicación o si nos encontramos en línea.

Algunos usuarios ya se dieron cuenta de que no pueden ver la última vez que se conectaron alguno de sus contactos. Por su parte, el servicio de atención al cliente de WhatsApp explicó que se trata de una nueva medida de privacidad.

También podemos activar y desactivar en WhatsApp las opciones de: hora de la última vez conectados, foto de perfil, info, estado, o las confirmaciones de lecturas con el doble check azul. Estas opciones las podemos activar o desactivar para todos los usuarios de WhatsApp, para todos nuestros contactos o para nadie. Medidas de privacidad que se hacen muy útiles si queremos mantener la privacidad en una aplicación que forma de nuestra vida diaria y que ha cambiado nuestra manera de relacionarnos.

Ya no se podrá espiar si estamos online en WhatsApp

Adiós a ver la última hora de conexión

¿Cuál es el motivo por el que WhatsApp ha implementado este cambio? A lo mejor no lo sabías, pero si visitamos la App Store o Google Play es posible dar con algunas aplicaciones de terceros que pueden registrar el estado en línea o la última hora de conexión de los contactos que la persona en cuestión quiera consultar.

Algunas personas usan estas aplicaciones de terceros para consultar la disponibilidad en línea o la última hora de conexión de algunos usuarios de WhatsApp. Gracias a las últimas mejoras de privacidad por parte de la aplicación de mensajes instantáneos, WhatsApp no muestra el último visto ni el estado en línea si nunca se ha mantenido una conversación con ese contacto. Dado que las aplicaciones de terceros no tienen un chat activo, no pueden ver si estamos en línea o no.

Por consiguiente, si no pueden consultar la disponibilidad en línea de algunos de tus contactos es porque es porque han habilitado la configuración de privacidad «Mis contactos excepto…» disponible para algunos usuarios que tengan la versión beta para Android o para iOS.

Por lo tanto, si quieres empezar a utilizar esta nueva medida de privacidad que está implementando WhatsApp tendrás que actualizar la aplicación a su versión beta para probar esta nueva funcionalidad para que los contactos con los que nunca has mantenido una conversación no puedan ver si estás disponible o tu última hora de conexión a la aplicación.