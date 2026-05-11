Scaloni dio la prelista de convocados para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 con 12 jugadores del fútbol local

La Selección Argentina comenzó a preparar la defensa del título obtenido hace cuatro años en Qatar. El cuerpo técnico, encabezado por Lionel Scaloni, envió oficialmente a la FIFA la prelista de 55 futbolistas convocados para disputar el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos y dará inicio dentro de un mes.

Entre los elegidos, 20 son integrantes del plantel campeón en Lusail. Destaca la presencia de Lionel Messi, quien aún no ha confirmado su participación en su sexto Mundial, a pesar de haber estado presente en todo el ciclo. También figuran referentes como Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, entre otros.

No hubo sorpresas entre los ausentes. Franco Armani y Ángel Di María decidieron retirarse de la selección nacional; Juan Foyth quedó descartado tras romperse el tendón de Aquiles; Alejandro «Papu» Gómez no fue convocado luego de su vuelta olímpica y una suspensión por doping; mientras que Ángel Correa y Paulo Dybala fueron perdiendo protagonismo en la consideración del cuerpo técnico.

Sus lugares fueron ocupados por jugadores consolidados como Juan Musso, Marcos Senesi, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso —ausente en el último Mundial por lesión—, Valentín Barco, Nicolás González y Giuliano Simeone.

Además, entre jóvenes y no tan jóvenes que vienen ganando terreno en ligas extranjeras aparecen nombres como Nico Paz, Máximo Perrone, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni —a pesar de una suspensión de la FIFA—, Mateo Pellegrino, Walter Benítez, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Agustín Giay, Zaid Romero, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Emiliano Buendía, Santiago Castro y José Manuel López.

Llama la atención también la nueva oportunidad para Alejandro Garnacho, Nicolás Domínguez y Guido Rodríguez, quienes parecían haber quedado relegados en la pelea por un lugar en la nómina definitiva. Asimismo, se destaca el llamado a Matías Soulé, que viene mostrando buen rendimiento en Roma, pese a tener pocas convocatorias anteriores.

En cuanto al fútbol local, sólo River, Boca y Racing aportan jugadores a la prelista. De River Plate figuran Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Por Boca Juniors, fueron convocados Lautaro Di Lollo, Milton Delgado, Tomás Aranda y Leandro Paredes. Desde Racing Club se suman Facundo Cambeses y Gabriel Rojas.

A continuación, la prelista completa de Argentina para el Mundial 2026:

Arqueros (6): Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing Club), Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores (18): Agustín Giay (Palmeiras), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), Lucas Martínez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club).

Mediocampistas (15): Máximo Perrone (Como), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Porto), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Emiliano Buendía (Aston Villa), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

Delanteros (16): Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Real Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atlético de Madrid), Alejandro Garnacho (Chelsea), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Matías Soulé (Roma), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Santiago Castro (Bologna), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Mateo Pellegrino (Parma).