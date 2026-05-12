Saros: el nuevo exclusivo de PlayStation que busca reinventar los roguelike

Han transcurrido algunos días desde el lanzamiento de **Saros**, el nuevo juego exclusivo para **PlayStation 5**. Este título, que se presenta como un *roguelite*, llega como un aire fresco al género, incorporando conceptos innovadores que enriquecen tanto la jugabilidad como la narrativa. La historia futurista y espacial plantea un constante ciclo de aventuras, plataformas, disparos y una gran cantidad de enemigos para nuestro protagonista.

En los juegos de estilo *roguelike* o *roguelite*, la dinámica principal reside en que, al perder toda la vida, no se reinicia desde un último *checkpoint*, sino que se vuelve al inicio, sin conservar mejoras ni ventajas. La excepción ocurre si se logra vencer a algún “regente” o jefe final.

Saros resulta ideal para quienes deseen adentrarse en este género. Aúna el concepto de “volver a hacerlo mejor” o “volver más fuerte”, permitiendo conseguir mejoras que se conservan para la siguiente partida tras una muerte, o “ciclo”. Aunque esta característica puede considerarse poco tradicional dentro del género *roguelike*, ofrece un respiro para los jugadores menos experimentados. Por ello, Saros se posiciona como una mezcla entre *roguelite* y *roguelike*.

### Sistema de ciclos y progresión

Los desarrolladores incorporaron opciones como el **apuntado automático**, facilitando la experiencia para que el jugador pueda enfocarse en desarrollar reflejos y habilidades en un entorno frenético y lleno de amenazas.

Otra característica destacada es la habilidad de **“Segunda oportunidad”**, que otorga una vida extra en cada partida. Esta decisión, orientada a los jugadores novatos, generará división entre los fanáticos tradicionales del género.

En cuanto a la jugabilidad, Saros ofrece mecánicas interesantes que combinan originalidad y reminiscencias de su predecesor, **Returnal**, en una versión mejorada. Entre las novedades figuran el uso del escudo y armas poderosas, junto con movimientos rápidos, diversos tipos de disparos y múltiples mejoras. Estos elementos hacen que el juego se sienta fresco y adictivo, motivando al jugador a no detenerse en su progreso.

El título también incluye configuraciones especiales para quienes busquen mayor desafío: los enemigos pueden infligir más daño, el jugador causar menos daño, perder la segunda oportunidad, entre otros ajustes. Esto permite adaptar la dificultad según el nivel de habilidad y confianza, aproximando la experiencia a un verdadero *roguelike*.

Además, se incorpora el modo **“Eclipse solar”**, donde los enemigos son más fuertes, pero también se obtienen mayores recursos. En determinados momentos, vinculados a la historia o al avance del juego, el jugador debe activar este modo extremo, poniendo a prueba todas sus habilidades. Así, la narrativa funciona como hilo conductor y justificación de la jugabilidad.

### Una historia espacial que sostiene la experiencia

La campaña sigue a **Arjun Devraj**, un soldado que trabaja para la empresa espacial **Soltaris**, responsable de expediciones frecuentes al planeta Carcosa para explotar sus recursos. Arjun viaja en la expedición **Echelon IV** con la misión de buscar sobrevivientes de expediciones anteriores y, paralelamente, rescatar a su amada **Natjia**, integrante de la expedición **Echelon III**, desaparecida junto a otros sobrevivientes en circunstancias misteriosas.

Con una historia sólida y una jugabilidad bien fundamentada, Saros brilla especialmente en las intensas batallas contra jefes. También destaca por sus gráficos, que llevan al límite la consola y el motor Unreal Engine 5. Durante más de 25 horas de juego, el título mantiene una fluidez constante de **60 FPS** tanto en PlayStation 5 como en PlayStation 5 Pro, esta última con detalles gráficos adicionales.

La banda sonora es otro punto fuerte, recomendándose jugar con auriculares para una experiencia auditiva envolvente.

Aunque Saros es un *roguelite* que no llega a ser un *roguelike* pleno, principalmente porque las decisiones no tienen un impacto tan determinante como en Returnal —donde una elección errónea de arma podía arruinar la partida— resulta muy accesible, a veces incluso en exceso, para jugadores casuales que quieran explorar este tipo de juegos con muertes permanentes. Su historia, gráficos y jugabilidad que demanda habilidad lo convierten en una propuesta atractiva.

Sin duda, Saros es un título al que habrá que prestar atención, ya que llega como el exclusivo triple A de PlayStation Studios y se perfila como candidato a múltiples premios.