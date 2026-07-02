Santilli habló del abrazo triple con Milei y dijo que Adorni «se va a ir a defender a la Justicia sin fueros ni privilegio»

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se pronunció este miércoles sobre el gesto del abrazo triple que protagonizó durante su jura junto a Javier Milei y el saliente funcionario Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Santilli destacó que Adorni “se va a ir a defender a la Justicia sin fueros ni privilegios”.

“Es el saludo de un presidente a un funcionario que lo acompañó desde el origen”, explicó el “Colorado” al ser consultado sobre el abrazo, que ocurrió segundos después de que Milei le tomara juramento como jefe de Gabinete. Añadió que Milei “le está dando una despedida a una persona que lo acompañó desde el origen”, en referencia a la deferencia hacia Adorni, contador y exfuncionario.

Adorni tuvo un lugar destacado en la ceremonia realizada el martes en Casa Rosada, donde se le permitió estar junto a Santilli y Milei mientras se tomaba el juramento. En una entrevista con LN+, Santilli evitó profundizar sobre el abrazo y prefirió enfatizar que Adorni “dio un paso al costado y se va a ir a defender a la Justicia sin fueros ni privilegios”. “No pasó en otro gobierno”, agregó.

Además, el jefe de Gabinete subrayó que Adorni “es un exfuncionario que va a ir a la Justicia a defenderse sin ningún cargo”. Ese mismo miércoles, el exfuncionario renunció a su asiento en el directorio de YPF, que ahora será ocupado por el exministro del Interior.

Santilli también afirmó que analizará la situación de todos los funcionarios que podrían estar vinculados con las causas que investigan a su antecesor, aunque reconoció que todavía no está completamente informado sobre el tema. “Vamos a analizar cada caso, desconozco los nombres”, señaló. Esta semana se reveló que empleados del área de Comunicación, cercanos a Adorni y que ingresaron a la función pública por su intermediación, le habrían prestado sus tarjetas de crédito para compras que el exfuncionario luego les abonaba en efectivo.

En este sentido, Santilli remarcó que el asunto quedará en manos de la Justicia y citó la posición de Milei como referente. “Tenemos un presidente que enfatiza que es el Poder Ejecutivo, no el Legislativo ni el Judicial, y que no va a respaldar a nadie que incurra en actos ilegales o inapropiados”, sostuvo.

Consultado sobre si su designación al frente de la Jefatura de Gabinete busca cambiar el perfil y el estilo en la comunicación del Gobierno, tanto con las provincias como con los medios, Santilli señaló que pretende promover un diálogo “que tiene un objetivo concreto”.

“No debemos dialogar por dialogar”, indicó, y aclaró que la falta de conversación con autoridades provinciales, como las de Buenos Aires o Formosa, “no se debe a las personas sino a las diferencias de ideas. Es un diálogo para alcanzar acuerdos”, enfatizó.

En relación con Axel Kicillof y el futuro electoral, Santilli cuestionó recientes declaraciones del ministro bonaerense Carlos Bianco, quien dijo que las condiciones económicas eran mejores antes de la llegada de Milei a la presidencia. Santilli calificó a Kicillof como “el peor ministro de Economía” y “el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires”. “Es parte del grupo que nos llevó a la pobreza extrema. ¿De qué están hablando?”, se preguntó.

Finalmente, adelantó que cree que Milei tendrá un segundo mandato en 2027 porque “la gente no quiere volver a eso”. “Les va a volver a ganar Milei porque la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme por lo que ellos hicieron. La sociedad los castigó y va a volver a decidir como ya lo hizo en las elecciones de 2023 y 2025”, concluyó.