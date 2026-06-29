Santilli dijo que trabajará por la reelección de Milei y que negociará la reforma electoral con los gobernadores

En su primera jornada como jefe de Gabinete, cargo que asumirá oficialmente este martes, Diego Santilli se presentó ante los medios para despejar el bloqueo en la agenda oficial que generó el escándalo en torno a Manuel Adorni. Santilli adelantó que trabajará por la reelección de Javier Milei y se encargará de afianzar los contactos con los gobernadores para consensuar una reforma electoral que supere los obstáculos actuales en el Congreso.

“Voy a trabajar por su reelección”, afirmó el nuevo funcionario durante una serie de entrevistas con medios nacionales realizadas desde temprano. Justificó su postura señalando que “Milei es el presidente más reformista de la historia, pero hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y la consolidación del modelo que busca implementar la administración libertaria”.

El saliente ministro del Interior estuvo en Casa Rosada ultimando detalles de su asunción, prevista para este martes a las 17:30, y de la nueva estructura de la Jefatura de Gabinete, que incorporará la cartera política como Secretaría, tal como sucedió en la gestión de Guillermo Francos. Ignacio Devitt estará a cargo de esta secretaría y será el único funcionario del equipo de Adorni que permanecerá en el área.

Fuentes oficiales señalaron que “Santilli viene con todo su equipo de gestión” y anticiparon cambios en la conducción de secretarías y subsecretarías, seguidos por relevos en organismos descentralizados como ARSAT. Este último organismo quedó en la mira tras la detención de Facundo Leal, al que le encontraron más de dos millones de dólares y varias sustancias ilegales en sus domicilios.

“Estoy convencido de que Milei debe ser el primer presidente no peronista en lograr la reelección, para continuar con el camino hacia una Argentina de desarrollo sostenido”, agregó Santilli, quien estará acompañado por varios gobernadores en el acto que se realizará en el Salón Blanco de Casa Rosada. Antes, se prevé que realice un traspaso formal del cargo con el renunciado ministro coordinador.

Recientemente, Santilli mantuvo encuentros en la cartera de Interior con el gobernador jujeño Carlos Sadir y el correntino Juan Pablo Valdés, y planea continuar esta semana con entrevistas a otros mandatarios provinciales. Su objetivo será mostrarse como interlocutor de los reclamos provinciales relacionados con obras postergadas y transferencias de fondos adeudadas por la Nación, además de actuar como enlace para negociar la reforma electoral.

Actualmente no existe un borrador definitivo de la reforma, pero en principio el oficialismo buscará suspender las primarias, en lugar de implementar las PAS (primarias abiertas y simultáneas, optativas), para preservar el espíritu del proyecto original. Esta postura enfrentará resistencia tanto en algunas bancadas opositoras como en ciertos gobernadores provinciales. “Puede haber modificaciones, con la posibilidad de incluir las colectoras y mantener las fuentes de financiamiento tal como estaba”, indicó una fuente oficial calificada.

Por otro lado, Karina Milei convocó para este miércoles a los 116 diputados nacionales para relanzar la agenda legislativa, en un encuentro en el que también participará el nuevo jefe de Gabinete. Santilli tendrá, además, reuniones bilaterales con cada uno de los ministros hasta el viernes.

Tras el fuerte impacto interno que llevó a la salida de Adorni como jefe de Gabinete, el Ejecutivo busca dar un giro a la gestión y a la agenda pública. Este lunes, el presidente suspendió su viaje a Paraguay para asistir a la cumbre del Mercosur —sustituido por el canciller Pablo Quirno— con el objetivo de proyectar una imagen de unidad.

Aunque no se confirmó una reunión de Gabinete, fuentes oficiales confirmaron que el mandatario trabajó junto a Santilli “en temas de gestión” y ultimó detalles para la ceremonia del martes en el Salón Blanco. Este relevo representa un “refresh” tras semanas de desgaste por la permanencia del cuestionado Adorni.

El área de Comunicación, en tanto, continúa en procesos de reordenamiento. El vocero presidencial anunció que este martes se retomarán las conferencias de prensa para los medios acreditados, que aún mantienen restricciones en su circulación. El secretario Fabián Fernández conservará parte del equipo de Adorni y de su segundo, Javier Lanari, quienes en las últimas horas protagonizaron situaciones polémicas con un chat de difusión, donde quedaron excluidos dos periodistas “por motivos desconocidos” —o no tanto— según fuentes consultadas.