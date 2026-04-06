Santiago Caputo manejó la estrategia tras la campaña rusa para desprestigiar al Presidente

“No sabemos defendernos, somos mucho mejores cuando atacamos”. En uno de los momentos de mayor tensión durante el convulsionado marzo, un alto funcionario cercano a Javier Milei reflexionaba sobre las dificultades que enfrentaba la administración para superar el escándalo que aún tiene como protagonista a Manuel Adorni. Señalaba, entre otros aspectos, la falta de un diseño sólido en el equipo y la convicción que transmite el primer mandatario de que las formas no son la prioridad, incluso en casos como el del jefe de Gabinete, donde el relato contra la casta se ve afectado.

Es imposible confirmar si el Gobierno dispuso de información previa de fuentes externas o si la estrategia lanzada en las últimas horas fue diseñada por el asesor Santiago Caputo, como afirman referentes libertarios, o si surgió de manera espontánea porque “Milei viene diciendo esto desde antes de asumir”, según su entorno.

No obstante, es indudable que la presunta campaña de desprestigio rusa contra Milei, denunciada por un consorcio internacional de periodistas, sirvió para que la Casa Rosada modificara la dinámica y, tras semanas de intentos fallidos por defenderse del affaire por los viajes y propiedades de Adorni, pasara al ataque contra el periodismo, su adversario predilecto.

Con el jefe de Estado a la cabeza, gran parte del Gobierno se sumó a las descalificaciones contra los medios de comunicación bajo el lema “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. Si bien el enfrentamiento no es novedoso, la batalla pareció extremadamente forzada, considerando que la revelación sobre la supuesta red de inteligencia rusa en medios y portales argentinos, por la que se publicaron unas 250 notas a cambio de 283 mil dólares, fue realizada por un grupo de periodistas argentinos no alineados con el oficialismo.

De igual modo, no pasó desapercibido que, tras la difusión periodística, la Secretaría de Inteligencia del Estado recordara en su cuenta de X que “se trata de un caso que ya había investigado y puesto en conocimiento de la Justicia Federal en octubre de 2025”. Es decir, que la “red de desinformación operada por rusos en suelo argentino” no constituía una novedad para el organismo. En realidad, el descubrimiento de las operaciones de “La Compañía” fue anunciado por el propio Adorni el 18 de junio de 2025 en conferencia de prensa.

La publicación de la SIDE resulta inseparable de la feroz interna que se percibe en el Gobierno. Aunque ha disminuido la intensidad de los rumores sobre cambios y el avance de Karina Milei en el área, la cúpula que responde a Caputo aprovechó la oportunidad para reivindicar su labor ante el Presidente.

Probablemente no fue necesario, dado que finalmente, y tras casi dos meses de silencio durante la embestida contra su asesor, Milei respaldó a Caputo. Este apoyo tuvo un doble mensaje: en apariencia, alimentaba los ataques contra los medios, al ensañarse con la periodista Laura Di Marco, pero también se interpretó en clave interna. “Mirá lo que me vengo a enterar de esta operadora roñosa… además habla de reuniones privadas… creo que soy yo quien decide las personas que me acompañan en la gestión”, afirmó.

Esta última aclaración respondió a un tuit en el que Di Marco aseguraba que Caputo dejaría el Gobierno. “Es Karina Milei la que te quiere fuera del Gobierno. Perdiste la interna, aceptalo. Te vas a ir y lo sabés”, le había escrito la periodista al consultor.

Quienes conocen bien a Milei aseguran que es difícil que no haya comprendido que su respuesta, al rechazar la existencia de un doble comando en el Gobierno, representaba una señal para limitar el poder de su hermana. Se trata de un límite que, en el gabinete, esperaban que el Presidente estableciera desde hace tiempo.

No fue casual que esta declaración coincidiera con un día en que la estrategia de pasar al ataque otorgó un respiro al Gobierno: “Por primera vez en tres semanas las tapas de los diarios no abordaron el caso Adorni. Ni siquiera con YPF habíamos logrado zafar”, celebraban en el entorno presidencial, calificando la maniobra como una “masterclass de Santiago”, en referencia a un término que Milei suele emplear.

Decidido a mantener la ofensiva, Milei también desmintió que Sandra Pettovello haya destituido a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, por sacar un crédito del Banco Nación, a pesar de que el propio exfuncionario había confirmado el motivo. La abrupta salida quebraba la estrategia de no defenderse y contrastaba con la postura de minimizar el otorgamiento de créditos a otros funcionarios y dirigentes oficialistas.

Incluso la ministra de Capital Humano, que goza de gran poder dentro del Ejecutivo, recibió llamadas de Karina y Martín Menem. “No lo eché por el crédito, lo eché porque no me avisó y, cuando le pregunté, me mintió”, fue la explicación que brindó la amiga incondicional del Presidente. Aunque lo aceptaron, si se tratara de otro ministro, probablemente le habrían pedido que pospusiera la decisión.

Bajo la guía de Caputo, el Gobierno ahora se aferra a la consigna: “Atacar, atacar, atacar. Nunca defender”, lema que repiten sus cuentas troll. Por ello, la Casa Rosada confía en que, con temas complejos en la agenda parlamentaria en las próximas semanas, podrán relegar el derrotero de Adorni.

En otro ámbito, la nueva ley de Glaciares y la eliminación de las PASO anticipan una nueva pulseada con la