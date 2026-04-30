Santiago Caputo apuntó contra Horacio Rosatti: lo acusó de «salir a operar, para que no se lo lleven puesto»

Santiago Caputo cuestionó con dureza a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, al ironizar sobre una reciente declaración del magistrado respecto a la inconstitucionalidad de la «emisión indiscriminada» de pesos. Desde el entorno del asesor presidencial aseguran que Rosatti está «operando» contra el Gobierno y busca reposicionarse en la agenda pública tras haber quedado «en minoría» dentro del alto tribunal.

Según allegados a Caputo, «la Corte está 2-1 desde que Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz firmaron la acordada para eliminar la discrecionalidad en la conformación de ternas de candidatos a vacantes en la justicia federal». Esta crítica se da en medio de una fuerte interna en el oficialismo por el envío al Senado de los pliegos de jueces, en un contexto donde desde el sector de Caputo vinculan a un grupo afín al karinismo con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti.

El ataque de Caputo se produjo al mediodía, mientras asistía a la presentación del jefe de gabinete Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. A través de su cuenta de X, el asesor presidencial respondió a un comentario sobre el discurso de Rosatti en ExpoEFI 2026, donde el titular de la Corte subrayó la importancia de mantener “una relación razonable y prudente entre la base monetaria y las reservas”. Caputo replicó: “Podría haberse acordado antes y no cuando quedó en minoría y necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”.

La referencia aludía a la acordada que busca eliminar la discrecionalidad en la selección de ternas mediante «entrevistas políticas» en el Consejo de la Magistratura, mecanismo que habría permitido a ciertos candidatos saltarse el orden de mérito en las listas enviadas al Senado. Cabe destacar que años atrás, el propio Rosatti había advertido sobre los riesgos de una emisión monetaria sin control, tanto para el equilibrio macroeconómico como por su posible inconstitucionalidad.

En el marco de esta disputa interna, desde el círculo de Caputo sostienen que tanto Rosatti como el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques —quien responde a Karina Milei en la interna gubernamental— rechazan cambios en el proceso para preservar la discrecionalidad en la designación de futuros jueces, fiscales y camaristas federales.

Esta embestida no puede entenderse sin considerar la profunda interna en el Gobierno. A principios de marzo, Karina Milei le retiró a Caputo toda influencia en el Ministerio de Justicia al nombrar ministro a Mahiques y designar como su segundo a Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y hombre de confianza de Milei.

Meses atrás, Caputo había tenido un papel clave en la fallida negociación para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces del máximo tribunal, incluso actuando como interlocutor de Lorenzetti, quien habría dado el visto bueno a la iniciativa. La semana pasada, Caputo volvió a apuntar de forma indirecta contra Rosatti al criticar a Silvio Robles en X, acusándolo de manipular un artículo periodístico a favor del presidente de la Corte. Además, desde su entorno señalan que un hijo de Robles trabajaría junto a Shariff Menem, hijo de Lule Menem —operador cercano a Karina— dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, tío de Shariff. Robles no respondió a la consulta de Clarín sobre este tema.

Este recrudecimiento de la interna libertaria ocurre mientras el karinismo intenta acelerar el envío de pliegos al Senado para cubrir las centenares de vacantes en la justicia. Sin embargo, este proceso ha generado críticas tanto internas como de organizaciones que demandan mayor transparencia.

Un informe conjunto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reveló que 12 de los 67 primeros candidatos propuestos registran “saltos” de más de 10 posiciones entre el orden de mérito inicial y la evaluación final realizada en las entrevistas del Consejo de la Magistratura de la Nación.