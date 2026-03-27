Santa Teresita: llevaba un arma en una bolsa, disparó por accidente e hirió a un vendedor de flores en plena calle

Un vendedor de flores resultó herido al recibir un disparo en plena calle en Santa Teresita. Fue en una situación insólita: el tiro se le escapó a un comerciante que llevaba el arma dentro de una bolsa. La víctima está en grave estado.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 20.25, sobre la calle 41, entre la 4 y la 5, en esa ciudad balnearia del partido de La Costa. Todo quedó registrado en video y fue rápidamente viralizado.

En las imágenes se observa cómo el hombre de 71 años manipula un gran bolsón blanco de lo que parece ser un material resistente para grandes cargas.

Está cerca de un banco, donde también se encuentra una mujer, la testigo más cercana al incidente. Frente al hombre, se observa a Jorge «Beto» García, de 53 años, vendedor de flores de la zona y víctima del caso. «Tiene una dificultad neurólogica de nacimiento, Beto no jode a nadie, Beto se gana la vida vendiendo rosas en Santa Teresita, camina la calle para llevar un dinero a casa», indicaron familiares y amigos.

En el video, de aproximadamente un minuto, los tres protagonistas comparten el espacio sin ademanes ni gestos aparentes de pelea, discusión o agresiones. El dueño de la bolsa, con remera clara y pantalones oscuros manipula sus pertenencias ante la mirada del vendedor, mientras que la mujer busca y ordena pertenencias personales en su cartera.

De repente, cerca de los 20 segundos del video, se distingue una detonación y el vendedor, vestido completamente de negro, cae hacia atrás y hacia su izquierda, herido. La mujer se asusta, como la otra que está a su lado.

El hombre, dueño de la bolsa, recoge del suelo otra más pequeña, donde habría estado el arma, mientras se sostiene apoyándose en un bastón.

La mujer se acerca para observar más de cerca qué pasó mientras se tapa el rostro por el impacto que la situación le provocó.

Parece pedirle explicaciones al hombre dueño de los bultos, pero este termina de acomodar alguna pertenencia y recién luego se acerca a García, que está allí tendido.

Otra mujer se acerca desde la calle y parece solicitar ayuda a las fuerzas de seguridad o servicios de emergencia.

Según denunciaron amigos de la víctima, el disparo le ocasionó a García una lesión de gravedad, que dejó al fémur comprometido. Fue trasladado a un hospital local y deberá ser intervenido quirúrgicamente.

El autor del disparo es un comerciante de la cuadra en la que ocurrió el incidente. Según La Nación, el autor del disparo, vecino de Santa Teresita, le relató a la Policía que se encontraba conversando con la víctima cuando se le cayó una bolsa de tela que contenía la pistola que disparó en dirección a García.

El hombre quedó imputado en una causa caratulada como “lesiones graves” , con intervención de la UFID N° 1 de Mar del Tuyú. Además. Medios locales informaron que se ordenó el secuestro del arma y la realización de pericias, entre ellas el dermotest.

Los familiares y amigos de la víctima se quejaron porque el autor del disparo quedó en libertad.

«Hoy Beto está internado en el hospital de Mar de ajó esperando una junta médica que resuelva su situación de salud, conseguir una prótesis y la cirujía correspondiente. Mientras tanto este señor culpable de negligencia después de haber estado detenido horas en la comisaría local recupera su libertad», escribieron.

Y añadieron: «Lo que le pasó a Beto no es justo y esta persona debe responder por sus errores, lo que le pasó a Beto le podría haber pasado a cualquiera de las personas que están en el video, incluso a cualquiera de nosotros».