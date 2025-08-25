Santa Fe: intentaron saquear un tren militar que trasladaba vehículos al Chaco

El convoy transportaba más de 80 vehículos del Ejército hacia Avia Terai para el “Ejercicio Libertador”. No hubo heridos ni pérdidas materiales.

La madrugada del sábado, un tren militar fue blanco de un intento de saqueo en la zona de Ángel Gallardo, entre Santa Fe y Monte Vera. El episodio ocurrió alrededor de las 3:30, cuando al menos cinco personas intentaron violentar el último vagón de la formación.

De acuerdo con el reporte policial, los sospechosos comenzaron a cortar sogas y retirar la lona que cubría los rodados, con la intención de arrojarlos a las vías para apropiarse de ellos. La maniobra fue detectada a tiempo por el personal militar que custodiaba el tren, quienes dieron aviso inmediato al 911.

Minutos más tarde, un móvil policial arribó al lugar, pero los atacantes ya habían huido sin concretar el robo. El convoy, que transportaba cerca de 1.000 toneladas de vehículos y equipamiento militar, continuó su trayecto hasta Laguna Paiva, donde se reforzó la carga y se realizaron tareas de mantenimiento en la locomotora antes de retomar la marcha hacia el norte.

Según un comunicado oficial, la formación trasladaba más de 80 vehículos, entre ellos camiones tácticos Oshkosh FMTV M1083, blindados 4×4 Alvis Tactica y cazacarros SK-105 Kürassier, con destino a Avia Terai (Chaco), en el marco del Ejercicio Libertador, en homenaje al General San Martín.

El hecho, que no registró pérdidas materiales ni heridos, reaviva el debate sobre la seguridad en los trenes que transportan bienes estratégicos, en una provincia donde ya se registran antecedentes de ataques a formaciones de carga.