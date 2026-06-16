Santa Fe: hallan sin vida a un hombre y sus dos hijos, la causa sigue en investigación

Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, fueron encontrados muertos este lunes en una vivienda de la localidad santafesina de General Lagos. La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y no descarta ninguna hipótesis.

El hallazgo se produjo alrededor del mediodía, tras la denuncia realizada por la madre de los menores, quien manifestó su preocupación por no poder comunicarse con su expareja desde el viernes. Ante esta situación, llamó al 911.

La policía se acercó al domicilio y logró ingresar a través de una propiedad vecina. En el interior de la vivienda encontraron sin vida al hombre y a sus hijos. A raíz del trágico hallazgo, se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y al Ministerio Público de la Acusación, encargados de llevar adelante las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.

El fiscal Franco Tassini se presentó en el lugar para supervisar las tareas investigativas. Durante las pericias, se secuestraron diversos elementos que podrían aportar información clave para el caso.

Los investigadores analizan indicios que sugieren una posible intervención intencional en las muertes de los menores, seguida de un suicidio, aunque aclararon que aún resta determinar con precisión cómo acontecieron los hechos. En paralelo, se realizan estudios forenses para descartar la presencia de monóxido de carbono y analizar posibles sustancias en los cuerpos.

“Estamos aguardando las pericias de Bomberos sobre la presencia de monóxido de carbono y las autopsias para determinar si existió alguna otra sustancia que pudiera haber influido”, explicó Tassini en diálogo con medios locales.

En tanto, los detectives recopilan antecedentes y testimonios del entorno familiar para reconstruir las últimas horas previas al hallazgo. Las primeras informaciones indican que los padres de los niños estaban separados y se turnaban los fines de semana para estar con ellos. Además, el hombre tenía una prohibición de acercamiento hacia su expareja.

La causa permanece bajo estricta reserva, y los resultados de las pericias serán determinantes para esclarecer lo sucedido.