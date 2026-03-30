Santa Fe: el ministro de Educación vinculó el ataque escolar a un conflicto intrafamiliar y descartó, por ahora, un problema dentro del colegio

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, brindó las primeras definiciones oficiales tras el ataque ocurrido en una escuela de la ciudad de San Cristóbal, donde un adolescente armado mató a un compañero e hirió a otros dos alumnos. En medio de la conmoción, el funcionario sostuvo que el agresor “atravesaba una situación muy compleja en el ámbito intrafamiliar” y remarcó que, hasta el momento, no hay indicios de un conflicto escolar previo.



El hecho, que generó un fuerte impacto a nivel provincial y nacional, está siendo investigado por la Justicia. Goity pidió cautela frente a las versiones que comenzaron a circular y señaló que aún hay muchos aspectos que deben esclarecerse. “Tenemos algunos datos y certezas, pero también muchas cuestiones sobre las cuales vamos a tener que trabajar”, afirmó.

En esa línea, el ministro subrayó que el joven involucrado no presentaba antecedentes dentro del sistema educativo ni había tenido intervenciones del ámbito socioeducativo. “No registra antecedentes a lo largo de su trayectoria escolar”, indicó, al tiempo que insistió en que, por ahora, “no se trataba de un conflicto intraescolar”.

El ataque ocurrió dentro de la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, donde el agresor, de 15 años, disparó contra sus compañeros. La víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera, de 13 años. Además, otros dos estudiantes resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud.

Según detallaron las autoridades sanitarias, uno de los heridos, también de 13 años, ingresó en estado delicado con lesiones en la cabeza y el tórax, aunque luego fue estabilizado. El otro adolescente, de 15 años, sufrió heridas superficiales y se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, explicó que todos los involucrados son menores de edad, lo que obliga a manejar la información con especial cuidado. Además, confirmó que el arma utilizada pertenecería a un familiar del agresor.

Tras el hecho, el Gobierno de Santa Fe dispuso la suspensión de clases en la institución y desplegó equipos interdisciplinarios para asistir a estudiantes, docentes y familias. Intervienen áreas de Salud, Seguridad y organismos de niñez para contener a la comunidad educativa.

Goity remarcó la gravedad del episodio y lo definió como un hecho sin precedentes en la provincia. “Es algo que nos atraviesa como sociedad y que no tiene antecedentes de este nivel en Santa Fe ni en el país”, sostuvo.

La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las circunstancias que derivaron en el ataque. Mientras tanto, el foco está puesto en el acompañamiento a las víctimas y en comprender qué falló para que un hecho de esta magnitud ocurriera dentro de una escuela.