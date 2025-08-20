Santa Ana: se llevó a cabo una jornada por el Día Internacional de la Prevención de Incendios Forestales

En la localidad de Santa Ana se llevó a cabo una jornada en el marco del Día Internacional de la Prevención de Incendios Forestales, organizada por el Parque Federal Campo San Juan con el acompañamiento del municipio.

La propuesta incluyó espacios con juegos y actividades educativas para los más chicos. Asimismo, el Parque Federal Campo San Juan presentó un stand institucional con la exposición de herramientas y móviles destinados al primer ataque de incendios forestales.

La actividad contó con la participación del Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, los Bomberos Voluntarios de Candelaria y los Bomberos de la Policía de Misiones, quienes realizaron demostraciones de equipamiento, vehículos y herramientas de logística utilizadas en la prevención y combate de incendios.