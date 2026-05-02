Sangriento enfrentamiento en Quilmes: un comisario abatió a tiros a un joven de 16 años e hirió a otro en un intento de robo motochorro

Un nuevo caso de inseguridad se registró en Quilmes cuando un comisario se resistió a un intento de robo perpetrado por dos jóvenes motochorros, resultando en la muerte de uno de ellos y heridas en el otro, que fue detenido. El hecho ocurrió la noche del jueves, cuando dos adolescentes de 15 y 16 años intentaron sustraerle la moto.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 22 horas en la intersección de la avenida San Martín y la calle 894, en el barrio San Francisco Solano. Según el parte oficial, el jefe de la Comisaría 8ª de Bernal, que se encontraba fuera de servicio y vestido de civil, fue interceptado por los dos menores mientras circulaban en una motocicleta con fines delictivos.

Luego de una discusión, el comisario se defendió utilizando su arma reglamentaria para repeler el ataque. Como resultado, el joven de 16 años murió en el lugar, mientras que el otro adolescente, de 15 años, recibió un disparo en una pierna. Este último fue trasladado al hospital, donde permanece fuera de peligro bajo custodia policial.

Personal policial secuestró en el lugar el arma reglamentaria del comisario y una réplica metálica de un arma de fabricación casera que portaba el joven fallecido.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº 2 de Quilmes, bajo la carátula de “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio”. Por el momento, no se dispusieron medidas contra el oficial, y las actuaciones fueron delegadas a la Prefectura Naval. La UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 ordenó la detención del menor herido una vez que reciba el alta médica.