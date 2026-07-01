Sandra Ballesteros, la mujer fatal que dejó la actuación y trabaja en una estación de servicio

Sandra Ballesteros dejó atrás su carrera artística para radicarse en Villaguay, Entre Ríos, donde actualmente trabaja atendiendo una estación de servicio YPF. Conocida por su imagen de femme fatale, Ballesteros alcanzó gran popularidad con películas como El lado oscuro del corazón, dirigida por Eliseo Subiela, y por su desempeño en la serie La marca del deseo junto a Gerardo Romano, así como en la telenovela Resistiré. También participó en el programa Cantando por un sueño y fue protagonista de la portada de la revista Playboy.

En 2022, la actriz confirmó que se había mudado a Villaguay para estar cerca de sus padres, a quienes considera un pilar fundamental. Siendo hija única, priorizó su familia al tomar la decisión de abandonar la actuación. Antes de su retiro, Ballesteros formó parte de una obra en el Teatro Konex, donde, pese a su reconocida belleza, mostraba una actitud más reservada y distanciada de su imagen pública.

En sus propias palabras, nunca consideró tener una belleza clásica, describiéndose como una mujer alta, de espalda ancha, cintura pequeña, buena figura y ojos claros rasgados, características heredadas de su familia. Entre 2010 y 2011 comenzó a alejarse del medio televisivo sin que los medios se percataran de ello, explicando que provenía de una familia trabajadora que poseía una estación de servicio en Entre Ríos.

Su último trabajo televisivo fue en Lalola (2007, América), tras lo cual emprendió un viaje a la India que marcó un cambio en su perspectiva personal y profesional. A su regreso, reflejó una actitud más tranquila, enfocada en disfrutar cada momento, y explicó que decidió dedicarse al teatro y la música para alejarse de la presión y la inmediatez propias de la televisión.

Durante sus últimos años en el ámbito artístico, Ballesteros buscó mostrar nuevas facetas artísticas, como su proyecto musical “O divino trío”, en el que interpretaba un repertorio de bossa nova y pop.

Apesar del reconocimiento que su imagen sensual le aportó, confesó que se cansó de interpretar siempre los mismos personajes y de exponerse desnuda públicamente, como hizo en Pasión Bohemia, a pesar de que en esa obra se valoraba la belleza natural de su cuerpo. Su actitud ante el desnudo siempre fue de comodidad con su propio cuerpo, fruto de una confianza personal desde siempre.

Además de la actuación, Ballesteros desarrolló otras disciplinas artísticas, como la dirección de arte en cortos, el baile, la recitación de poesía y la comedia musical. En 2011 protagonizó Edipo.com, una versión moderna del clásico de Sófocles, junto a Pablo Alarcón, en lo que sería su última aparición en escena antes de su retiro definitivo.

Villaguay, una ciudad entrerriana de aproximadamente 55 mil habitantes, es el lugar donde ha consolidado su nueva vida. Según una amiga de la infancia, Sandra atiende personalmente la estación de servicio que es propiedad de su familia, vive allí hace más de una década, participa en un coro local y, hasta donde se sabe, no mantiene una relación de pareja estable.

Pablo Alarcón, con quien trabajó en su última obra, confirmó que Ballesteros tomó la decisión de abandonar la carrera artística para dedicarse a administrar el negocio familiar. En 2022, en una entrevista concedida a La Nación, Ballesteros habló sobre su vida alejada del espectáculo, su deseo de adoptar y la felicidad que experimenta cantando en un grupo de oración de la Renovación Carismática Católica.

Aunque se muestra agradecida con el interés del público y la prensa, Sandra ha dejado en claro que no desea realizar entrevistas ni retomar actividades relacionadas con la actuación. Asimismo, ante la posibilidad de consultarle sobre cuestiones vinculadas con la industria petrolera y Vaca Muerta, no ha respondido a las solicitudes realizadas.