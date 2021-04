SAN PEDRO: Un productor advirtió “Hay un montón de casos en la provincia que la policía no está atendiendo”

Lo advirtió un productor de San Pedro que denunció a un vecino por intentar asesinar al peón que estaba colocando postes en su terreno.

Continúan los hechos delictivos rurales en el norte provincial. Los productores se han movilizado en Salto Encantado por la libertad de un colono que mató a un ladrón para defender a su esposa durante un intento de asalto. Mientras que en San Pedro, el autor de un intento de homicidio tardó varios días en ser detenido tras ser denunciado en varias oportunidades por el propietario de una chacra. Entre los autoconvocados crece la idea de realizar una nueva manifestación por el recrudecimiento de los casos violentos.

Enrique Bongers, dueño de la chacra sampedrina donde dispararon a un peón (de nombre Rodrigo Rollin), dijo a PRIMERA EDICIÓN que “tenemos derechos, derecho a tener seguridad en nuestra propiedad. Hay casos donde se usurpan la propiedad, otros donde matan los animales, o sea, empezamos a darnos cuenta de que no somos solo nosotros sino que hay un montón de casos en la provincia que la policía no está atendiendo. No atienden porque los jueces no son rigurosos cuando van a juzgar estos tipos de causas que se inician”.

“La verdad que es increíble, como una falta de respeto, te toman la denuncia pero no hacen nada. Tienen nuestras dos exposiciones y dos denuncias, más una denuncia de mi cuidador también. O sea, tienen un montón de denuncias anteriores y este hombre anduvo por la vida como si nada”, expresó Bongers.

“Realmente una indignación, la policía no hace nada, le echa la culpa al juez porque dicen ‘no, acá el juez tiene que dar la orden que nosotros allanemos porque no se puede allanar la casa sin una orden del juez’. Y este muchacho Rodrigo (por el peón) está en el hospital, nosotros lo estamos atendiendo”.

“Tenemos impotencia porque la policía no sale a responder a la gente que trabaja y que paga los impuestos, porque esa chacra está con los impuestos al día, nosotros por algo pagamos los impuestos, para que haya salud, para que haya seguridad y no la tenemos”, afirmó.

Inicio del conflicto

Bongers contó que “En noviembre compramos una propiedad pequeña en San Pedro y pusimos un cuidador. Contratamos un agrimensor que puso mojones y certificó todos los límites”, ya que “no tenía cercos perimetrales”.

“En ese momento empezó un problema con un vecino que no aceptaba los límites de nuestra propiedad. Hace tiempo se había apropiado y había plantado plantas de bananas”, expresó.

“En enero nos tumbó los primeros postes que colocamos, por lo cual mi cuidador hizo una exposición y yo también hice lo mismo”, contó.

Luego “volvimos a tener agresiones y corrimiento de límites de la propiedad y por esto yo hice una denuncia por usurpación”, manifestó Bongers.

Debido a la situación, pidió custodia policial para colocar postes en el terreno. “Yo avisé a la policía que íbamos a colocar los límites de propiedad porque tenemos una familia ahí, tengo miedo por esta gente, porque este hombre es agresivo y tiene causas anteriores”, explicó.

Añadió que “mi empleado contrató un señor que coloca los postes para el alambrado. Cuando empezamos a trabajar, este hombre le dio un balazo en el brazo a la persona que estaba colocando los postes”.

“El sábado me fui a hacer la denuncia porque intentó matar a una persona”, manifestó Bongers sobre la sucesión de pedidos de intervención policial y judicial. “Me dijeron que iban a detenerlo pero recién ayer (por el martes) la policía, después que salimos un poquito a los medios, y como estamos en el grupo de autoconvocados e hicimos conocer nuestro caso, las cosas se empezaron a mover, porque sino este señor hubiera estado libre todavía”, opinó.

“El arma no se encontró porque el hombre tuvo todo el tiempo del mundo para esconderla”, contó.

Para finalizar, sostuvo que “somos gente trabajadora, no somos gente que entremos en problemas ni nada, y vamos a buscar un abogado que nos asesore para que le ayude también a este pobre hombre que está perdiendo sus días de trabajo y para ver cómo podemos hacer para que esto no siga sucediendo. Si no hacemos nada el delincuente va a salir en unos días seguramente y la cosa va a seguir igual, y puede ser que pase algo peor todavía. Por eso tenemos miedo”, sentenció.

Productor detenido

Por su parte, Víctor Chamula, ganadero de Andresito, se refirió en FM 89.3 Santa María de las Misiones sobre el caso del productor detenido en Salto Encantado por disparar a un ladrón y dijo que “este es un tema que me irrita porque es un final anunciado”.

“El hombre defendió a su esposa, a sus cosas, a su familia, y le voló la cabeza de un disparo a un delincuente que hoy gracias al Gobierno nacional, que liberó a miles de presos por el COVID, es uno de los tipos que se ha venido al interior a seguir cometiendo sus fechorías, y los resultados están a la vista”, lamentó.

El martes, un grupo de productores se movilizó hasta la comisaría de Salto Encantado en apoyo al detenido y a exigir su liberación.

“No hemos ido en masa justamente por respetar el protocolo y porque no está en nuestro espíritu hacer ningún tipo de daño, ni corte de ruta”, mencionó Chamula.

Finalmente advirtió que “ahora nos vamos a manifestar de otra manera”.

