SAN PEDRO-TOBUNA: Capturaron a prófugo por abuso sexual y resguardan a cuatro menores

En la tarde de ayer, efectivos de la Cría. Tobuna UR-XIV San Pedro detuvieron a un hombre de 55 años que se encontraba prófugo en relación a una causa por abuso sexual, por disposición del Juzgado de Instrucción N°1.
El procedimiento se llevó a cabo tras un operativo de rastrillaje en una zona de monte cercana a la Ruta Nacional 14 (km 1075), donde el sospechoso fue localizado mientras intentaba huir al notar la presencia policial. Fue interceptado a pocos metros y puesto a disposición de la Justicia.
Asimismo, en cumplimiento de las directivas judiciales, se procedió al resguardo de cuatro menores que estaban bajo su cuidado, quienes fueron restituidos a su madre para su protección y guarda.