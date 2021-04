SAN PEDRO: Tobías y Egon Pérez listos para correr la 2° fecha del Karting Misionero.

Los pilotos del San Pedro Racing Team Egon y Tobías Pérez, serán de la partida en la 2° fecha del Misionero Karting, que fiscaliza la FeMAD, y que se disputará el domingo en el Kartódromo Jambrina-Pastori ubicado en el Autódromo Rosamonte de Posadas.

Tobías Pérez, hijo de Luis Andrés estará en la categoría 10 HP y Egon, hijo de Ivo, estará corriendo en la categoría 110cc. Los dos kartings serán atendidos por el Chori Competición de Leandro N. Alem.

“Los chicos llegan bien estuvieron entrenando un poco ansioso por el debut pero todos le decimos que lo importante es que se diviertan, que el resto viene solo”, explicó Andrés Pérez.

El San Pedro Racing Team agradeció el apoyo de Yerba Mate Rosamonte, Generación Y, Garro El Insuperable, Yerbatera Pérez hermanos, Possiel Motors Parts y La Mar Express”

Mañana comenzarán las pruebas extraoficiales bajo la organización del Automóvil Club Misiones (ACM) que se extenderán de 11 a 17. Además, la FeMAD habilitará la pre técnica y administrativa.

El domingo se disputará la actividad oficial con los entrenamientos y las clasificaciones desde las 8,30. Las series se correrán desde las 10,30 y las carreras finales irán desde las 13,20. La prueba será sin público y se podrá ver por internet a través de youtube de Nitro Deportes.

Horarios

2° fecha Campeonato Misionero de Karting

Sábado

11 a 17: Pruebas Extraoficiales a cargo del club (ACM)

14 a 17: Administrativa/Pre Técnica: Banco de prueba/Balanza disponible

Domingo

8:30 Warm Up (5’)/Clasificación (5’) Escuela

8:45 Warm Up (5’)/Clasificación (5’) Categoria 110cc

9: Warm Up (5’)/Clasificación (5’) Copa Damas y 10 HP

9:15 Warm Up (5’)/Clasificación (5’) Cajero Promocional

9:30 Warm Up (5’)/Clasificación (5’) 4T Senior

9:45 Warm Up (5’)/Clasificación (5’) 4T Máster

10:00 Warm Up (5’)/Clasificación (5’) 4T Estándar

10:15 REUNIÓN DE PILOTOS

10:30 Serie Escuela a 6 vueltas

10:45 Serie 110cc a 6 vueltas

11: Serie Copa Damas a 6 vueltas

11:15: Serie 10 HP a 6 vueltas

11:30: Serie Cajero Promocional a 6 vueltas

11:50: Serie 4T Senior a 6 vueltas

12:10: Serie 4T Máster a 6 vueltas

12:40: 1° Serie 4T Estándar a 6 vueltas

12:50 2° Serie 4T Estándar a 6 vueltas

13:20:Final Escuela a 10 vueltas

13:40: Final 110cc a 10 vueltas

14: Final Copa Damas a 12 vueltas

14:20: Final 10HP a 16 vueltas

15: Final Cajero Promocional a 16 vueltas

15:20: Final 4T Senior a 16 vueltas

15:40: Final 4T Máster a 16 vueltas

16: Final 4T Estándar a 16 vueltas