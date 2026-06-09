SAN PEDRO: Secuestran un arma de fuego presuntamente utilizada en un intento de robo calificado

Como continuidad de las averiguaciones iniciadas tras un hecho de tentativa de robo calificado registrado recientemente en la jurisdicción, efectivos de la División Investigaciones y de la División Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XIV San Pedro profundizaron las tareas de búsqueda y rastrillaje en la zona donde ocurrió el ilícito.

Durante las recorridas efectuadas por ambas dependencias y aprovechando la luz natural del día, los uniformados realizaron una minuciosa inspección del sector, logrando hallar y secuestrar un arma de fuego de fabricación casera, presumiblemente calibre .22, sin marcas visibles, compuesta por un caño de hierro y mango de madera. Asimismo, se incautó una vaina servida con inscripción «OA», percutada, que se encontraba alojada en el interior del cañón del arma.

El arma secuestrada será sometida a las pericias correspondientes, mientras la División Investigaciones y la División Comando Radioeléctrico continúan con las tareas investigativas y rastrillajes en la zona para lograr el total esclarecimiento del hecho y poner a disposición de la Justicia a los responsables.