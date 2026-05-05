SAN PEDRO: se hizo amigo del perro y robó una bicicleta, pero la Policía la recuperó en pocas horas

Efectivos de la División Investigaciones a cargo de Drogas Peligrosas dependiente de la Unidad Regional XIV lograron recuperar una bicicleta sustraída este lunes, en el marco de un robo ocurrido en San Pedro, donde un sujeto habría ingresado tras ganarse la confianza del perro que custodiaba la casa y abrir el portón del inmueble.

El hecho fue advertido por el propietario en la tarde del lunes cerca de las 18:00 horas, quien al regresar a su domicilio ubicado en el Barrio Santa Rosa, encontró el portón abierto y, tras recorrer el lugar, constató el faltante de su bicicleta, que se encontraba en la parte posterior del terreno.

Según testimonios de vecinos, el sospechoso fue visto salir del domicilio con el rodado, luego de haber interactuado previamente con el perro del lugar, que no reaccionó ante su presencia, retirándose en dirección a la Ruta Nacional 14.

Con estos datos, los uniformados desplegaron un rápido rastrillaje en la zona industrial, donde finalmente hallaron la bicicleta oculta entre malezas al costado de la ruta. El rodado fue secuestrado y quedó a resguardo, mientras continúan las actuaciones para dar con el involucrado, quien ya fue identificado.