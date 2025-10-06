SAN PEDRO: Resumen semanal de procedimientos policiales

Durante la última semana, personal dependiente de la Unidad Regional XIV llevó adelante diversos operativos de prevención y procedimientos judiciales que permitieron importantes resultados en materia de seguridad pública en la localidad de San Pedro y zonas de influencia.

CRÍA. SECCIONAL SEGUNDA SAN PEDRO

Se concretaron secuestros vinculados a hechos de robo, entre ellos equipos de sonido e iluminación sustraídos de una iglesia evangélica “Asamblea”, además de dos motocicletas recuperadas que habían sido denunciadas como sustraídas.

Asimismo, fueron detenidas dos personas procesadas, y dos menores demorados por su presunta participación en causas esclarecidas de hurto de motocicletas.

También se labró una acta de infracción y se secuestraron motopartes y una motocicleta completa desarmada, presuntamente relacionada a ilícitos similares.

CRÍA. SECCIONAL PRIMERA SAN PEDRO

En el marco de los operativos diarios, se registró un total de 10 detenidos, de los cuales 2 por causas judiciales y 8 por antecedentes.

En tanto, se procedió al secuestro de seis vehículos, 01 por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, 01 por infracción al Código de Faltas Provincial Misiones (C.F.P.M.), 04 por disposición judicial.

Estos resultados reflejan el firme compromiso de la Policía de Misiones a través de la UR XIV con la prevención del delito, el esclarecimiento de causas judiciales y la seguridad de los vecinos de San Pedro.