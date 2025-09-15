SAN PEDRO: Reporte semanal de la Unidad Regional 14 Policía de Misiones

Durante la última semana, la Unidad Regional XIV con asiento en San Pedro, junto a sus dependencias y divisiones especiales, desplegó una serie de operativos de prevención y seguridad en toda la jurisdicción, con el objetivo de reforzar la presencia policial, garantizar el orden público y velar por la tranquilidad de los vecinos.

En el marco de dichos procedimientos, se concretaron dos detenciones por causas judiciales y la demora de dos personas en averiguación de sus antecedentes. Asimismo, se logró el secuestro de una motocicleta que estaba involucrada en un hecho de hurto, reforzando el trabajo en la lucha contra este tipo de delitos que afectan al patrimonio de la comunidad.

En materia de seguridad vial, los controles efectuados en rutas, accesos y calles urbanas permitieron el secuestro de ocho vehículos por diferentes infracciones de tránsito, además de la retención de seis licencias de conducir por incumplimiento de la normativa vigente. Como resultado de los operativos, también se labraron un total de 16 actas de infracción, destinadas a fomentar una mayor responsabilidad en la conducción y el respeto a las normas viales.

Estos trabajos forman parte de un plan integral que la Policía de Misiones desarrolla de manera constante en San Pedro y localidades vecinas, con acciones preventivas, patrullajes, retenes y tareas de concientización. La finalidad es no solo dar respuesta a hechos delictivos, sino también anticiparse a ellos, fortaleciendo la seguridad ciudadana.

La Unidad Regional XIV destacó la importancia de la colaboración de la comunidad, recordando que la participación de los vecinos mediante denuncias, llamados o información oportuna es fundamental para continuar obteniendo resultados positivos en materia de prevención y control.