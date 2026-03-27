SAN PEDRO: Rastrillaje clave permite recuperar motocicleta sustraída

Un operativo de búsqueda llevado a cabo en la zona de Colonia Paraíso, en San Pedro, permitió recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada, en el marco de una investigación policial por hurto.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Seccional 2°, quienes avanzaron en las averiguaciones mediante tareas de campo y recorridas estratégicas en distintos sectores de la colonia.

Gracias a este rastrillaje, los uniformados lograron localizar el rodado oculto entre malezas, a pocos kilómetros del lugar donde había sido sustraído.

Se trata de una motocicleta marca Yamaha de 125 cc, la cual fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza destacaron la importancia de las tareas de patrullaje y rastrillaje en zonas rurales, que resultan claves para el esclarecimiento de este tipo de delitos y la recuperación de bienes sustraídos.