SAN PEDRO: Rápido accionar policial permite esclarecer dos hechos delictivos

Durante tareas investigativas llevadas adelante por efectivos de la Mini Brigada de Investigaciones de la Cría. Secc. 1ra UR-XIV San Pedro, se logró el esclarecimiento de dos hechos contra la propiedad ocurridos en esta localidad, con la demora de los presuntos autores y el secuestro de los elementos sustraídos.

A raíz de la denuncia de D.G.B. (27), quien constató la sustracción de una aspiradora marca Smarlife desde su domicilio, el personal policial inició tareas de averiguación, incluyendo toma de declaraciones y análisis de cámaras de seguridad privadas. Como resultado, se estableció que M.A. (28) estaría ofreciendo un elemento de similares características. Tras su localización en el barrio El Progreso, se procedió a su demora y al secuestro preventivo de una aspiradora color negro y blanco, la cual fue reconocida por el damnificado.

Por otra parte, tras la denuncia de D.L.V. (31), quien advirtió la sustracción de una batería marca Caden 12-110 desde su vehículo estacionado sobre Ruta Nacional 14, inmediaciones de una estación de servicio, se desplegó un operativo en zona del barrio Santa Rosa. En el lugar, los uniformados identificaron a Y.R. (25), alias “Mandioca”, quien poseía un elemento coincidente con el denunciado. Se procedió a su demora y al secuestro de la batería, posteriormente reconocida por el denunciante.

⚖️ Ambos demorados quedaron a disposición de la Justicia, en tanto que los elementos recuperados serán restituidos a sus legítimos propietarios.