SAN PEDRO: Programa «Acceder» lleva energía a diferentes barrios

A través del Programa Acceder, Energía de Misiones lleva a cabo un importante trabajo comunitario para garantizar conexiones domiciliarias seguras a familias previamente relevadas que carecían del servicio eléctrico o lo utilizaban en condiciones irregulares.

En San Pedro, las acciones se desarrollaron en los barrios Santa Rosa, Zona Industrial, Ana Mogas, Cristo Resucitado y en el Paraje 7 Estrellas.

En estos lugares y parajes se realizaron conexiones a la red eléctrica, asegurando el acceso formal y seguro al servicio, y la asistencia técnica en instalaciones domiciliarias para verificar condiciones de seguridad y adecuación a las normas vigentes.

Además, se desarrolló un proceso de sensibilización sobre el uso responsable de la energía y la adopción de hábitos que favorezcan la eficiencia y el cuidado de los recursos.

Paralelamente, los vecinos fueron asesorados en la inscripción a subsidios nacionales y provinciales vigentes para reducir el impacto económico del servicio en familias de alta vulnerabilidad, y orientados en la inclusión como usuarios digitales para acceder a las herramientas online que los acercan a todos los trámites y reclamos sin moverse de sus casas.

Las familias beneficiadas destacaron el valor del acercamiento territorial de la empresa, resaltando la importancia de que todas las gestiones, trámites y trabajos se realicen directamente en el barrio, facilitando el acceso y la participación de los vecinos.

Con estas acciones, la empresa reafirma su compromiso de trabajar junto a las comunidades, priorizando a los sectores más vulnerables y promoviendo el acceso a un servicio esencial en condiciones seguras, regulares y sostenibles.