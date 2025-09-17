SAN PEDRO: Procedimiento antidrogas en zona rural

En la tarde de este martes, personal de la División Drogas Peligrosas llevó adelante un importante procedimiento en el marco del Operativo Reforzado de Prevención de Delitos y Faltas Contravencionales, que se desarrolla en diferentes sectores del ámbito de la Unidad Regional XIV.

El operativo tuvo lugar en el barrio Irrazábal, en una zona de monte, donde los efectivos observaron a varios jóvenes reunidos en ronda. Al advertir la presencia policial, estas personas emprendieron la huida hacia la espesura, lo que motivó un inmediato rastrillaje en las inmediaciones.

Durante la búsqueda, los uniformados hallaron una bolsa plástica de color negro, abierta, que contenía en su interior una sustancia vegetal de color verde amarronada con características similares a Cannabis Sativa. Junto a la misma se encontraron además ocho envoltorios plásticos del mismo color, que también contenían la sustancia.

En presencia de testigos civiles, se procedió a realizar las pruebas de campo, arrojando resultado positivo para Cannabis Sativa. Posteriormente, se efectuó el pesaje de los envoltorios, que alcanzó un total de 272 gramos.

Tras la consulta con el Juzgado Federal de Eldorado, se dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes, siguiendo el trámite ordinario previsto por la Ley 23.737 de Estupefacientes.