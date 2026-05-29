SAN PEDRO: Presentaron el primer borrador del Plan de Restauración Forestal para el Corredor Verde de Misiones

Se trata de una herramienta para recuperar la selva, fortalecer la conectividad ecológica y promover modelos productivos compatibles con la conservación. Durante la jornada referentes sociales y representantes institucionales analizaron y revisaron el documento.

San Pedro, viernes 29 de mayo de 2026. El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones y la Fundación Vida Silvestre Argentina presentaron hoy en San Pedro el primer borrador del Plan de Restauración Forestal del Corredor Verde de Misiones junto a representantes de organismos públicos, organizaciones, productores, instituciones científicas y comunidades vinculadas al territorio.

La iniciativa busca convertirse en una herramienta para identificar recuperar áreas degradadas de la selva misionera, fortalecer la conectividad ecológica y promover modelos productivos compatibles con la conservación. El documento fue elaborado en el marco del proyecto ProCLIM-AR y propone identificar Áreas Prioritarias a Restaurar dentro del Corredor Verde.

Durante la jornada, que contó con la presencia del Ministro de Ecología, Martín Recamán, y el Director General de Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, referentes de distintos sectores de la sociedad y representantes de organizaciones e instituciones participaron del análisis y revisión del primer borrador del plan, realizando aportes y recomendaciones para fortalecer la propuesta. El proceso busca construir un documento participativo que contemple las necesidades ambientales, sociales y productivas del territorio, integrando distintas miradas y experiencias vinculadas al Corredor Verde de Misiones.

“El Plan de Restauración será una herramienta para coordinar esfuerzos entre instituciones que trabajan en recuperar áreas vitales y prioritarias para la conectividad del paisaje que fueron afectadas tanto por procesos de deforestación no autorizados como por incendios en la provincia”, señaló Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Misiones tiene la oportunidad de fortalecer el Corredor Verde, que conserva la mayor superficie continua del Bosque Atlántico del Alto Paraná”, agregó.

El plan fue construido mediante un proceso técnico y participativo desarrollado entre 2024 y 2025, que incluyó talleres, entrevistas y encuentros con distintos actores sociales. Entre sus objetivos se destacan la restauración de la conectividad del paisaje, la recuperación de funciones ecosistémicas y la promoción de prácticas productivas sostenibles.

En este marco, el Ministro Ecología Martín Recamán destacó la importancia del trabajo articulado para la conservación del Corredor Verde: “Este proceso se construye con la participación de todos los sectores. A partir de esta primera instancia podremos identificar con mayor precisión las áreas prioritarias para la recuperación de nuestra Selva Paranaense. Misiones alberga el último gran remanente de la Mata Atlántica, por lo que resulta fundamental fortalecer las acciones de conservación para garantizar la continuidad y el equilibrio de este ecosistema estratégico”.

Para definir las áreas prioritarias, el trabajo integró información sobre deforestación no autorizada, incendios forestales en relación áreas protegidas, cuencas hídricas y categorías de conservación de bosques nativos. El análisis permitió identificar cerca de 20.000 hectáreas afectadas por pérdida de bosque dentro del Corredor Verde.

La propuesta incorpora además el enfoque de Restauración de Paisajes Forestales, que busca compatibilizar la recuperación ambiental con el fortalecimiento de las economías rurales y la participación de las comunidades locales.

Proyecto ProCLIM-AR

Restauración de Paisajes Forestales (RPF) es uno de los cuatro componentes del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR”, que se implementa a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral entre los gobiernos de Argentina y Alemania, mediante la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) que impulsa el gobierno federal alemán a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN).

La implementación del componente “Restauración de Paisajes Forestales” está a cargo de un consorcio conformado por: Fundación Vida Silvestre Argentina, que asume el rol de liderazgo, la agencia de cooperación alemana para el desarrollo GIZ y Fundación AVINA con el apoyo de ACDI. Por parte del gobierno argentino, participa como punto focal específico la Dirección Nacional de Bosques Nativos de la Subsecretaría de Ambiente y la Dirección de Producción Sostenible de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A nivel local, intervienen la Secretaría de Bosques de Chubut y en la provincia de Misiones, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.