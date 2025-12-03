SAN PEDRO: Paso Rosales tendría control del lado brasileño desde enero

Falta el instrumento legal administrativo de la Policía Federal de Brasil para la confirmación oficial de la fecha de inicio de los controles migratorios que se extendería hasta el 15 de marzo pero ya la decisión estaría tomada.

A pocas semanas de comenzar el verano 2025-26 el Paso Rosales, que une San Pedro (Misiones) con Paraíso (Santa Catarina, Brasil), utilizado por muchos turistas con destino a las playas del sur brasileño, todavía no tiene fecha concreta de “apertura completa”, es decir con controles migratorios de la Policía Federal de Brasil.

Sin embargo, fuentes consultadas, indicaron que ya está el pedido administrativo realizado y falta que sea refrendado por las autoridades nacionales para que afecten al personal necesario a partir del 1º de enero de 2026 a las tareas de contralor.

Por lo general las gestiones y reuniones entre funcionarios de Migraciones de Argentina y Brasil terminan definiendo ya en octubre cuándo se habilitará el paso fronterizo ubicado a unos cincuenta kilómetros de San Pedro.

“Esta vez hubo algo más de demora porque hay nuevas autoridades de la Policía Federal y en consecuencia eso provocó un reacomodo del personal jerárquico en las Delegaciones existentes y Dionisio Cerqueira, de quien depende Paraíso, no es la excepción”, explicó un allegado al área de control del lado brasileño a este Medio.

Adelantó que “en los próximos días debería emitirse la circular correspondiente que informe primero la fecha en que comenzará a instrumentarse el control y hasta qué fecha.

De manera preliminar, sería por el mismo período que el último verano, es decir que comenzaría el 1º de enero, de 7 a 19 horas, y se levantará el control migratorio el domingo 15 de marzo”.

Como segundo ítem, la resolución contempla también “la afectación del personal que tendrá que cumplir sus funciones allí en el paso, que por lo general baja desde Dionisio Cerqueira o también llega desde Sao Miguel Oeste.

Récord

En el último verano fueron 95 mil personas las que utilizaron el cruce por Rosales, que para quienes viajan desde el sur y centro de Misiones representa un ahorro importante de kilómetros, evitando subir hasta Bernardo de Irigoyen para atravesar por una frontera seca hacia Brasil.

El intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos, comentó a este Medio que se encuentra “expectante por la confirmación de la fecha que determine Brasil para la apertura completa del paso”.

Dijo que “el último verano hubo un gran movimiento de turistas hacia las playas y veremos este año, con la situación actual, cómo se presenta”.

Agregó Dos Santos que “tomaremos todas las previsiones para recibir a los turistas de la mejor manera en la fecha que resuelvan las autoridades brasileñas. El turismo mueve a la economía de nuestra localidad porque algunos quedan a pernoctar, a comer, a cargar combustible en las estaciones de servicios”.

Fuente: Primera Edición