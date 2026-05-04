San Pedro: «Misiones Produce» para que el trabajo de la chacra tenga valor y futuro, se presentó en el Concejo Deliberante

SAN PEDRO. Con una amplia participación de productores y representantes de instituciones, se realizó en San Pedro la segunda reunión de trabajo de «Misiones Produce», impulsado por el Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC) y con la participación del Mercado Central de Posadas, iniciativa que busca ordenar la cadena comercial, asegurar la logística y generar mercados concretos para la producción misionera.

Al encuentro se convocaron alrededor de 50 productores de la zona, junto al presidente del Concejo Deliberante, ingeniero agrónomo, Claudio Javier Yarmuzko y Carlos Fleitas; entre otros ediles; el dirigente Martín Sereno; representantes de la Secretaría de Ecología; del área de Producción Municipal y referentes territoriales comprometidos con el desarrollo local.

La jornada volvió a poner sobre la mesa una realidad que atraviesa a muchos pequeños productores que trabajan y cosechan; pero muchas veces no encuentran canales claros de comercialización. En algunos casos, la mercadería queda en la chacra, o es intercambiada por otros productos ante la falta de compradores.

Frente a esa situación, «Misiones Produce» propone una salida concreta: planificar qué producir, organizar volumen, garantizar el traslado mediante un camión y conectar directamente a los productores con mercados donde colocar sus mercaderías.

“No podemos seguir aceptando que Misiones traiga de afuera la mayor parte de los alimentos que podríamos producir acá. Nuestro desafío es que el trabajo de la chacra tenga valor y futuro”, sostuvo Sereno.

Organizar la producción, asegurar la logística y abrir mercados

Actualmente, Misiones apenas logra abastecer cerca del 20% al 30% del consumo local de frutas y verduras, mientras entre un 70% y 80% todavía sigue ingresando desde otras provincias. Esa dependencia de afuera representa una enorme oportunidad para sustituir compras externas, fortalecer a las chacras misioneras y generar más trabajo dentro del territorio.

Desde la organización del encuentro, sostienen que San Pedro posee condiciones estratégicas para crecer en producción hortícola y diversificada. «El desafío es transformar ese potencial en una política sostenida, con acompañamiento técnico, canales de venta y previsibilidad para quienes producen», remarcaron.

«Misiones Produce» no es una consigna: es una herramienta concreta para que los productores vendan mejor, para que el pueblo consuma alimentos misioneros y para que la plata quede circulando en nuestra provincia”, afirmó Sereno junto al grupo de productores.

La reunión en San Pedro consolida un proceso que ya está en marcha, buscando pasar del diagnóstico a la acción. Organizar la producción, asegurar la logística y abrir mercados, son pasos fundamentales para que cada vez más alimentos consumidos en Misiones sean producidos por manos locales.

En tiempos donde el Gobierno Nacional abandonó a las economías regionales, en la tierra colorada, la respuesta es organización, trabajo y producción.

«Misiones Produce» plantea el camino concreto de que la chacra tenga mercado, que «haya futuro para el productor y que la comida llegue de la provincia a la mesa de las familias de nuestro pueblo», concluyó Sereno.

«Piden cambiar una sandía por un paquete de fideos»

En el marco de la reunión en el Concejo Deliberante, una productora de San Pedro, graficó la cruda realidad: «Me están pidiendo cambiar una sandía por un paquete de fideos». Esto resume el drama que viven cientos de agricultores misioneros, quienes trabajan la tierra, plantan, cuidan, cosechan; pero después no tienen dónde vender lo que producen.

El problema no es nuevo, pero se vuelve cada vez más urgente. En San Pedro, gran parte de la producción se queda en el campo porque en el pueblo no hay mercado que absorba todo lo que se cosecha. «Y cuando los productores empiezan a recurrir al trueque como única salida, algo está fallando profundamente en la cadena comercial», manifestaron.

Frente a ese escenario, «Misiones Produce» es una herramienta para transformar esa realidad, y plantea una salida concreta desde el Estado provincial. «Nosotros no compramos ni pagamos, nos ocupamos de articular. Ayudamos en la organización de la producción para que lo que comemos salga de nuestra tierra, y buscamos una salida, por ejemplo con la logística y el lugar donde los agricultores pueden vender. Por eso conseguimos el camión para el traslado, en este caso, desde las picadas y chacras de El Soberbio al Mercado Central para su comercialización, y sobre todo, pretendemos que el productor reciba un precio justo por su trabajo», enfatizó Sereno.