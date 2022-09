SAN PEDRO: Liga de fútbol infantil ya tiene finalistas

Ayer domingo 11 de septiembre se jugaron las semis finales de cuatro categorías del fútbol infantil de San Pedro.

Todos los encuentros se disputaron en cancha de Gendarmería desde de las 9:00 horas, con presencia importante de público y padres que acompañaron a los chicos, algunos, llegaron desde San Vicente con el equipo de San Roque, participante de la liga.

NOTA A ENTRENADOR DE CLUB SAN ROQUE

NOTA A CRISTIAN Y ADRIÁN VERÓN

Los finalistas en distinatas categorías, son los siguientes:

CATEGORÍA 2008 TOBUNA VS ESCUELITA

CATEGORÍA 2010 GUEMES VS SAN ROQUE A

CATEGORÍA 2012 GUEMES VS TOBUNA

CATEGORÍA 2014 GUEMES VS SAN ROQUE