SAN PEDRO: La Policía recuperó dos vehículos de alta gama robados en Brasil tras una persecución en zona rural

Los conductores evadieron un control policial sobre la Ruta Nacional 14 y escaparon hacia una zona de colonias. Tras un seguimiento controlado por parte de la Policía de Misiones, los efectivos localizaron una Toyota Hilux y un Volkswagen Tera abandonados en un yerbal. Ambos tenían pedido de secuestro en Brasil y estaban modificados para el transporte clandestino de mercaderías.

El procedimiento, fue realizado en la tarde de este martes de manera conjunta por efectivos de la Comisaría Primera, la División Comando Radioeléctrico y la División Investigaciones de la Unidad Regional XIV, quienes se encontraban desarrollando controles preventivos cuando detectaron el paso de dos vehículos que circulaban a gran velocidad.

Al advertir la presencia policial, los conductores evitaron el control y emprendieron la fuga hacia caminos secundarios y sectores rurales de la zona. Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado que culminó en la colonia Puerto Argentino.

Durante el operativo, los efectivos localizaron en un yerbal una camioneta Toyota Hilux gris y un Volkswagen Tera gris, ambos sin chapas patentes colocadas y con las puertas del conductor abiertas. Los ocupantes habían escapado antes de la llegada de los policías.

Las primeras verificaciones determinaron que los rodados habían sido modificados para el transporte ilegal, ya que contaban únicamente con el asiento del conductor, una modalidad utilizada habitualmente para maximizar la capacidad de carga en actividades ilícitas vinculadas al contrabando transfronterizo o tráfico de estupefacientes.

Además, en el interior de la Toyota Hilux fueron halladas tres chapas patentes de origen brasileño. A través de las consultas efectuadas con las autoridades competentes del vecino país, se estableció que las matrículas registraban pedido de secuestro y correspondían a los vehículos encontrados, confirmándose que ambos eran buscados por la Justicia de Brasil.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía Federal y del Juzgado Federal de Eldorado, se procedió al secuestro de los vehículos y a la instrucción de las actuaciones correspondientes, mientras continúan las investigaciones para identificar a los ocupantes y determinar su posible vinculación con maniobras de contrabando y otros delitos transfronterizos.