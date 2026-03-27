SAN PEDRO: La policía detuvo a un conductor que circulaba con 2.45 gramos de alcohol por litro de sangre

Este fin de semana, la prevención vuelve a ocupar un lugar central en las calles de San Pedro, donde autoridades insisten en la importancia de tomar decisiones responsables al volante para evitar siniestros viales.

Conducir bajo los efectos del alcohol no solo constituye una infracción, sino que representa una conducta de alto riesgo que pone en peligro la vida propia y la de terceros. En este sentido, remarcaron que cada acción al conducir puede marcar la diferencia entre llegar a destino o protagonizar una tragedia.

Desde los organismos de control se reiteraron algunas recomendaciones clave para reducir riesgos:

Si tomás, no conduzcas

Designá un conductor responsable

Usá siempre casco y llevá la documentación al día

Respetá las normas de tránsito

En este contexto, durante un operativo reciente realizado en la localidad, se detuvo preventivamente a un conductor que circulaba con 2.45 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel ampliamente superior al permitido por la Ley Nacional de Tránsito. Además, se procedió a la retención de su motocicleta por la infracción cometida.

Las autoridades remarcaron que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para evitar tragedias. “Entre todos, podemos hacer de nuestras calles un lugar más seguro”, señalaron.