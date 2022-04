SAN PEDRO: la Justicia ordenó pagar a municipales despedidos millonaria multa

Tras haber ganado el juicio laboral en tres instancias, la Comuna deberá enfrentar gastos de los sueldos cesantes desde 2014 con sus correspondientes intereses y hacerse cargo de los costos del juicio.

El pago por costos de salarios, intereses, más una millonaria multa que lleva a una cifra de 61 millones de pesos deberá afrontar el Municipio de San Pedro a favor de cuatro trabajadores despedidos en 2014. Eso no incluye los honorarios de los letrados quienes representaron a los municipales ni los costos del juicio, lo cual eleva aún más la cifra que deberá desembolsillar la comuna de San Pedro.

El fallo, después de una larga batalla legal que ya había sido ganada en primera y segunda instancia, también ordenó que los trabajadores sean reincorporados en sus puestos, cosa que se acató desde enero último.

En la sentencia se designó el monto que corresponde a cada uno de los trabajadores quienes perdieron el trabajo a causa de lo que la Justicia entendió fue un despido arbitrario.

Así las cosas, habida cuenta del fallo el estado municipal de San Pedro deberá pagar la suma de $2.858.515,67 en concepto de capital, más la suma de $11.203.615,09 en concepto de intereses a Ulises Vera; la suma de $2.977.032,57 en concepto de capital más la suma de $12.159.130,22 en concepto de intereses para la señora Cristina Elizabeth Forneron; la suma de $2.377.876,49 en concepto de capital más la suma de $9.061.265,50 en concepto de intereses para Irma Arrutti y la suma de $2.338.819,05 en concepto de capital más $9.214.968,86 en concepto de intereses para José Francisco Allgayer.

Antecedentes

Todo comenzó cuando el intendente Miguel Dos Santos asumió como jefe comunal y una de las medidas dadas a conocer públicamente por su hermano fue que iba a despedir a todos los trabajadores que habían ingresado a trabajar desde la gestión anterior.

En ese momento, viendo que la situación podía ser quedar en la calle de un día para el otro los trabajadores, quienes ahora fueron reincorporados decidieron organizarse, y armar un sindicato.

Si bien, en ese momento se evitó la medida, tiempo después cuando ya como entidad gremial impulsaron el reclamo por haberes, el intendente Dos Santos despidió a los agremiados quienes lo llevaron a juicio, ganaron, pero nunca acató los fallos en primera y segunda instancia para la reincorporación inmediata y el pago de los salario que habían quedado suspendidos por los despidos, por esa razón los intereses y las multas muy elevadas y ahora deberán efectivizarse.

Resolución del Concejo

Por estos días, según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, el Concejo Deliberante en abierta “obediencia” al intendente Miguel Dos Santos aprobó una resolución para “ordenarle” el pago dictaminado por la Justicia.

No obstante, ese órgano no puede ordenar algo que ya dictaminó, la Justicia. Lo que sí puede hacer, pero no lo decidió, es exigir a Dos Santos que informe porqué no acató los fallos, en primer lugar, ya que ahora, a razón del tiempo transcurrido y los elevados intereses, las arcas de la comuna deberán responder con un millonario desembolso.