SAN PEDRO: La Feria de Descuentos se reprograma para el 15 de noviembre por cuestiones climáticas

La Cámara Regional de Comercio, Industria, Producción y Servicios de San Pedro informó que la tradicional Feria de Descuentos, que se realiza todos los años en la Plaza de la Paz, fue suspendida por cuestiones climáticas.

El evento, que estaba previsto para este sábado 1 de noviembre, se reprogramó para el sábado 15 de noviembre de 2025.

Desde la institución explicaron que, al tratarse de una actividad al aire libre, es necesario garantizar condiciones favorables, no solo para disfrutar de una jornada festiva, sino también por motivos de seguridad tanto para los feriantes como para los visitantes.

Asimismo, recordaron que las inscripciones continúan abiertas, destacando que “esta es nuestra fiesta, y la hacemos entre todos y para todos”.

Por otro lado, la Cámara confirmó que el Black Friday sí se realizará con normalidad, ya que es una iniciativa que depende de los comercios locales desde sus propios locales e instalaciones.

El Black Friday San Pedro 2025 se llevará a cabo los días jueves 30 y viernes 31 de octubre, y sábado 1 de noviembre, con el objetivo de impulsar el consumo y fortalecer la economía local.

El comunicado fue firmado por el presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro, Dr. Carneiro Matías Reneé.